"Verstappen-Red Bull anlaşması Mercedes'in Hamilton planını bozdu"

İtalyan Corriere dello Sport başta olmak üzere çeşitli İtalyan kaynaklar, Lewis Hamilton'ın yıllık 60 milyon dolardan dört yıllık anlaşma istediğini iddia etmişlerdi.

Şimdi ise bu konuyla ilgili yeni bilgiler gelmeye başladı.

La Gazzetta dello Sport, Mercedes'in Lewis Hamilton'la iki yıllık yeni bir sözleşme konusunda anlaştığını iddia etmiş ve hatta işin imzaya kaldığını bile yazmıştı.

Bu haber, Verstappen'in Red Bull'la 2023 sonuna kadar yeni bir anlaşma imzalaması sonrası gelmişti. Ancak şimdi, Hamilton'ın bu iki yıllık sözleşmeyi imzalamayacağı ve bunun aksine daha farklı beklentiler içerisinde olduğu iddia ediliyor.

İddiaya göre Mercedes'in patronu Toto Wolff, Hamilton'ın Ferrari'ye gitmesi halinde yeri için Verstappen'i düşünüyordu. Ancak Verstappen, Red Bull'la sözleşme yenilemeyi karar verdi ve Wolff'un da planları sekteye uğradı.

Şimdi Hamilton, yeni sözleşme görüşmelerinde gücü elinde tutuyor.

İspanyol Marca ve İtalyan Corriere dello Sport, Hamilton'ın iki değil, dört yıllık anlaşma istediğini ve mevcut 42 milyon euro'luk anlaşması yerine, yıllık 55 ila 60 milyon euro arasında bir rakam istediğini yazdılar.

Böylelikle Hamilton dört yılda 220 ila 240 milyon euro kazanacak.

Hamilton, bunun F1'deki son anlaşması olacağı için dört yıllık olmasını istiyor.

Ayrıca Hamilton'ın 2025'te Mercedes'in elçisi olarak kalmak gibi çeşitli talepleri var.

Bununla birlikte Daimler CEO'su Ola Kallenius, 2022'ye kadar maliyetleri önemli oranda azaltmayı planlıyor. Mercedes'in bundan ötürü Hamilton'a 45 milyo euro'dan iki yıllık teklif yaptığı söyleniyor.

Şimdilik görüşmeler sekteye uğramış gibi görünüyor ancak Mercedes, Sebastian Vettel ve Daniel Ricciardo gibi isimlerin boşta olmasından ötürü yeni sözleşme görüşmelerinde acele etmiyor.