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Verstappen, Red Bull 2021'e odaklanmış olsa da 2022 için takıma güveniyor

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Max Verstappen, Red Bull'un 2021 aracına odaklanmasına rağmen, 2022 sezonunda iyi performanslar çıkaracağına inandığını belirtti.

Verstappen, Red Bull 2021'e odaklanmış olsa da 2022 için takıma güveniyor

Griddeki bazı takımların aksine, Red Bull 2021 aracına odaklanmaya devam etmeyi, 2022 aracına hazırlanmayı seçti. Ancak sürücüleri Max Verstappen bu durumdan endişelenmediğini dile getirdi.

Hollandalı pilot şu anda Sürücüler Şampiyonası'nı bu sezonki en büyük rakibi Lewis Hamilton'ın 32 puan önünde götürüyor ve Red Bull'un da diğer takımlara göre toplam 44 puanlık bir üstünlüğü bulunuyor.

Milton Keynes merkezli takım tüm odaklarını henüz 2022 araçlarına kaydırmadı ve 2021 araçlarının gelişimine devam ediyor.

Verstappen ise Red Bull'un 2022'deki durumu hakkında endişelenmeye gerek olmadığını düşündüğünü belirtti.

SkySports'a konuşan Verstappen, ''Bence bu, yılın başında ne kadar rekabetçi olduğunuzla ilgili. Biz tabii ki rekabetçiydik, yani bu eforları şimdi bırakmak aptalca olurdu.''

''Yine de, gelecek yılki performansımıza çok güveniyorum. Ancak öncelikle bu yıla odaklanmalıyız ve kazanmaya çalışmalıyız.'' ifadelerini kullandı.

Verstappen, hangi pistlerde takımının daha güçlü veya daha zayıf olabileceğini tahmin etmenin zor olduğunu söyledi.

''Bunu tahmin edebilmek hep zor. Yani mesela, Fransa'da çok zorlanmayı bekliyordum ancak pole aldık ve kazandık. Yani bundan sonra her pisti görmeye çok heyecanlıyım.''

''Bir garanti yok ancak bu sezonki herhangi bir pistten çok korkmuyorum, yani bu iyi bir şey.''

Verstappen, her Grand Prix'ye yaklaşımı açısından, şu anda Dünya Şampiyonası için savaştığı göz önüne alındığında önceki yıllara göre değiştiğini de ekledi.

2021'deki daha olgun tutumu hakkında konuşan 23 yaşındaki pilot, ''Böyle olması gerekiyor. Eskiden daha fazla risk alırdım çünkü kaybedecek bir şeyim yoktu.''

''Şampiyonada her zaman üçüncülük veya dördüncülük için mücadele ediyordum ve bu daha farklı bir zihniyet gerektiriyor.''

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