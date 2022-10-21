Verstappen: "Red Bull, 2021 bütçe sınırını aşmadığı konusunda kendisine güveniyor"

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Japonya GP'nin ardından yaptığı açıklamada FIA, Red Bull'un 2021'de bütçe sınırını aşan tek takım olduğunu duyurmuştu.

FIA, Red Bull'un 145 milyon dolarlık sınırı hafif aştığını açıklamıştı. Bu, Red Bull'un bütçe sınırını %5'ten daha az aştığı manasına geliyor ancak ne kadar aşım olduğuna dair resmi açıklama yapılmadı.

Red Bull her ne kadar şimdiye kadarki açıklamalarında bütçe sınırı içerisinde olduğunu savunsa da, son haberler takımın "İhlali Kabul Anlaşması" yapacağı yönünde.

İki hafta önce Japonya'da ikinci dünya şampiyonluğunu kazanan Verstappen, son dönemde yaşananlar nedeniyle takımın sıkıntıda olduğunu kabul etmedi.

Verstappen, "Bu, takım ve FIA arasında olan bir şey, öyle değil mi? Biz, bütçe sınırı içerisinde olduğumuz konusunda güçlü inanca sahibiz."

"Bu yüzden bu konuyu görüşüyoruz ve doğru olduğunu düşündüğümüz şeyi göstermeye çalışıyoruz. Ancak günün sonunda bu konu benim elimde değil. Ben sadece pist üstündeki performansa odaklanıyorum." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Konuyla ilgili gelen son bilgiler, Red Bull'un 2021 bütçe sınırını 1.8 milyon dolar civarında aştığı, aşım yapılan alanların hastalara yapılan ödemeler ve hem pist hem de fabrikadaki yemek ödemeleriyle alakalı olduğu yönünde.

F1 padoğunda yer alan isimler, FIA'nın Red Bull'a karşı ciddi yaptırımda bulunması yönünde çağrıda bulunuyorlar.

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, konuyla alakalı FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem'e mektup yazmış ve bütçe sınırını aşmanın hile yapman manasına geldiğini söylemişti.

Lewis Hamilton da gelecekte bütçe sınırının devam etmesini istiyorlarsa, bu konunun hafif ceza ile geçiştirilmemesi gerektiğini söyledi.

Bu tür çağrıların kendisini endişelendirip endişelendirmediği sorulduğunda Verstappen, "Bu ne okuduğunuza bağlı."

"Bana göre bu sene başardıklarımız inanılmaz. Bütçe konusuna gelirsek, evet bu konu konuşuluyor ancak daha önce de dediğim gibi biz bu konuda doğru şeyleri yaptığımıza inanıyoruz, her zaman davamıza inanacağız ve bunu FIA'ya göstereceğiz."

"Artık ne karar verecekleri onlara kalmış durumda. Sonrasında (bu konu) yeniden defolup gidecek." dedi.