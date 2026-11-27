Formula 1 Katar GP

Verstappen: “RB7 bile şu anki aracımıza kıyasla daha tepkisel”

2030 yılında yürürlüğe girecek yeni teknik kurallar için ideal formülünü açıklayan Max Verstappen, pilotların doğal hissiyatını gölgelemeyen motorlar istediğini söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 27 Kas 2026 06:00

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Kym Illman (Getty Images)

Mevcut sezonun aşırı enerji yönetimi gerektiren yapısını başından beri yapay bulan Max Verstappen, Formula 1’in 2030 sezonunda nasıl bir konsept benimsemesi gerektiğine dair görüşlerini paylaştı.

Dört kez dünya şampiyonu pilot, daha hafif araçların ve düzlüklerde hava direnci yüksek tasarımların geçişleri doğal hale getireceğini savunurken, şov sürüşlerinde kullandığı eski RB7 aracının saf sürüş keyfine dikkat çekti: "Kesinlikle daha hafif araçlar olmalı. 1980'lerden 2010'a kadar olan döneme baktığınızda elbette tur başına bir iki saniye daha hızlı olan baskın takımlar vardı. Artık böyle farklar olacağını sanmıyorum ama araçların düzlükte çok fazla hava direnci ürettiği ve bu sayede DRS'ye bu kadar bağımlı kalmadığınız bir formül ortaya koyabiliriz.”

“Benim için Geçiş Modu sistemi gayet uygun, ancak motorun çok daha basit olması gerekiyor. Örneğin RB7 gibi bir araçla ne zaman şov sürüşü yapsam, gaz tepkisi anında geldiği, araç sarsılmadığı ve motor gecikmesi yaşanmadığı için sürüşü inanılmaz keyifli hissettiriyor. RB7 bile şu anki aracımıza kıyasla kesinlikle daha tepkisel.”

“Gürültü sınırları nedeniyle bazı pistlere çıkabilmek için bir miktar hibrit veya turbo ünitesine ihtiyaç duyulduğunu biliyorum, bu benim için sorun değil. Yeter ki mevcut durumda olduğu gibi doğal sürüş unsurunun önüne geçmesin."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

Basın toplantısı öncesinde FIA yarış hakemleriyle gerçekleştirilen sezon değerlendirme toplantısına da değinen Hollandalı pilot, iki yıl öncesine kıyasla hakemlik kararlarında ilerleme kaydedildiğini ancak ceza uygulamalarında hala geliştirilmesi gereken noktalar bulunduğunu ifade etti: "Toplantıda profesyonel hakemlik sisteminden ziyade genel olarak sezonu ve belirli olayları ele aldık.”

“Belirli cezalar hakkındaki görüşlerimizi paylaştık, bu zaten geçen yıl boyunca yaptığımız bir şeydi ve bence bunu sürdürmek çok faydalı oluyor. Onların da bir cezanın ne olması ya da olmaması gerektiği konusunda bizim sesimizi duyması önemli.”

“İki yıl öncesine kıyasla şu anki durumun daha iyi olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz. Ancak bazı senaryolarda belirli cezaları hala biraz değiştirebileceğimizi de hepimiz söylüyoruz.”

“Bu her zaman devam eden bir süreç olacak ve gelecek yıl neleri değiştirebileceğimizi onlarla tartışmaya devam edeceğiz."

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- Motorsport.com Ekibi

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