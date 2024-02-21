Verstappen: "RB20 çok rekabetçi bir araç olacak"
Max Verstappen, Bahreyn sezon öncesi testlerinin ilk gününde araçtan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Steven Tee / Motorsport Images
15 Şubat'ta gerçekleşen Red Bull lansmanında RB20 aracının tasarımı oldukça dikkat çekti.
Aracın tasarımında oldukça cesur davranılmış ve ekstrem çözümler kullanılmıştı. Böylesine büyük değişikliklere gidilmesi, akıllara Milton Keynes takımının hızında bir değişim olup olmayacağı sorusunu getirdi.
Her ne kadar sezon öncesi testleri performans konusunda belirleyici olmasa da pilotların araçtaki ilk hissiyatı ve izlenimleri önemlidir ve aracın karakteristikleri ve performansı hakkında bazı şeyleri ortaya koyar.
Verstappen'in ilk sürüşü sonrası hissiyatı ise oldukça olumlu.
Üç kez Dünya Şampiyonu, testin ilk gününde araç hakkında şunları söyledi: "Araca yönelik izlenimlerim gayet iyi."
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
"Performans hakkında konuşmak istemiyorum çünkü konuşamazsınız, ama her şey normal ve doğal hissettiriyor."
"Pek çok yeni araç unsuru var ve aracın görünümü oldukça farklı. Yani her şey oldukça heyecan verici."
"Sahip olduğumuz 2023 başarısını tekrarlamak zor olacak ama biz her zaman öğrenmeye ve büyümeye çalışıyoruz."
"Tabii ki bu aynı sayıda yarış kazanmak anlamına gelmiyor, ama RB20'nin çok rekabetçi bir araç olacağını düşünüyorum ve ondan en iyi şekilde yararlanmak bize bağlı olacak."
"Aracı biraz daha tanımayı dört gözle bekliyorum. Sezonun başından itibaren bir sonraki aşamaya geçiyorsunuz ve çok istikrarlı olmaya çalışıyorsunuz."
"Galibiyetler için savaşacak araca sahip olduğumuzda bunu başarabileceğimizi biliyorum."
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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