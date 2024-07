Verstappen, RB20 aracına daha fazla güncelleme istiyor

Red Bull, 2022'de yer efekti döneminin başlangıcından bu yana F1'de baskın takım oldu.

Verstappen bu sezon da şampiyonanın zirvesinde kalmaya devam etse de, mevcut sezonda yaz arasına girmeye az bir süre kalmışken rekabet anlamında farklı bir tablo var.

Her iki Ferrari pilotu, her iki Mercedes pilotu ve McLaren'den Lando Norris galibiyet alırken, Sergio Perez'in performans mücadelesi Red Bull ve McLaren arasında olası bir şampiyonluk savaşına kapı açabilir.

F1'in düzenlemeleri gridi birbirine yaklaştırmak amacıyla bütçe sınırıyla birlikte uygulamaya kondu ve şampiyona sıralamasında en altta yer alan takıma, şampiyonayı kazanan takımdan %45 daha fazla test süresi verildi.

Bu düzenlemelerin Red Bull'un üstünlüğünü etkilemeye başlayıp başlamadığı sorusuna Verstappen şu yanıtı verdi: "Daha fazla süreye sahip olmak her zaman yardımcı olacaktır ama kurallar kazanan takımı yavaşlatmaya çalışmak için varlar."

"Zirvedekini kovalayan taraf olduğunuzda böyle olduğunda mutlu oluyorsunuz ama lider olunca bu durum zorlaşıyor. Ama kurallar böyle yazılmış, herkes bunu kabul ediyor ve siz de bununla başa çıkmak zorundasınız."

Verstappen sezonun açılış yarışı olan Bahreyn Grand Prix'sinde Red Bull dışındaki en yakın rakibine (Carlos Sainz) 25 saniye fark atmıştı. Ancak sezon ilerledikçe galibiyet mücadelesine Ferrari, McLaren ve Mercedes'in katılmasıyla, üç kez şampiyon olan pilot güncellemeler için yapılan çalışmaların devam etmesini istedi.

George Russell, Mercedes F1 W15, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, followed by Lando Norris, McLaren MCL38, at the start of the race

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images