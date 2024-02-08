Verstappen, RB20 aracı hakkında önemli bir ipucu verdi

Verstappen yeni sezona, üst üste dördüncü F1 Şampiyonluğu'nu güvence altına almak için giriyor.

Hollandalı pilot 2023 sezonundaki 22 yarışta 19 galibiyet alarak, bir sezonda en fazla galibiyet ve F1 tarihinde en uzun süre üst üste yarış kazanma dahil olmak üzere birçok rekora imza attı.

Red Bull'un geçen sezon griddeki avantajı sayesinde, Milton Keynes merkezli takım 2024 aracına rakiplerinden daha önce odaklanabildi.

Aracın performansı sezon başlayana kadar tam olarak anlaşılamayacak olsa da, Verstappen önümüzdeki sezon için aracın dış görünümü hakkında önemli bir ipucu verdi.

Red Bull, 2005'teki F1 başlangıcından bu yana büyük ölçüde aynı görünümü kullanıyor ve RB20 de farklı olmayacak.

Bu hafta başında bir canlı yayında konuşan Verstappen, araçla ilgili bir soru üzerine şunları söyledi: "Evet, tamamen aynı görünecek."

Red Bull, 2024 F1 aracını 15 Şubat'ta tanıtacak.