Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Verstappen, RB20 aracı hakkında önemli bir ipucu verdi

Max Verstappen, Red Bull'un 2024 F1 aracı RB20 ile ilgili önemli bir detayı açıkladı.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Verstappen yeni sezona, üst üste dördüncü F1 Şampiyonluğu'nu güvence altına almak için giriyor.

Hollandalı pilot 2023 sezonundaki 22 yarışta 19 galibiyet alarak, bir sezonda en fazla galibiyet ve F1 tarihinde en uzun süre üst üste yarış kazanma dahil olmak üzere birçok rekora imza attı.

Red Bull'un geçen sezon griddeki avantajı sayesinde, Milton Keynes merkezli takım 2024 aracına rakiplerinden daha önce odaklanabildi.

Aracın performansı sezon başlayana kadar tam olarak anlaşılamayacak olsa da, Verstappen önümüzdeki sezon için aracın dış görünümü hakkında önemli bir ipucu verdi.

Red Bull, 2005'teki F1 başlangıcından bu yana büyük ölçüde aynı görünümü kullanıyor ve RB20 de farklı olmayacak.

Bu hafta başında bir canlı yayında konuşan Verstappen, araçla ilgili bir soru üzerine şunları söyledi: "Evet, tamamen aynı görünecek."

Red Bull, 2024 F1 aracını 15 Şubat'ta tanıtacak.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Albon: "Williams'ın yeni aracı, simülatörde çok farklı hissettiriyor"
Sonraki haber Vettel, sürücüler birliğindeki direktörlük görevinden geri adım attı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Ricciardo: "Attığımız adımlar diğerlerinin bizi 'ciddiye almasını' sağlayacaktır"

Ricciardo: "Attığımız adımlar diğerlerinin bizi 'ciddiye almasını' sağlayacaktır"

Formula 1
RB lansmanı

Ricciardo: "Attığımız adımlar diğerlerinin bizi 'ciddiye almasını' sağlayacaktır" Ricciardo: "Attığımız adımlar diğerlerinin bizi 'ciddiye almasını' sağlayacaktır"

Jordan: "Horner'ın Red Bull lansmanına katılacağını sanmıyorum"

Jordan: "Horner'ın Red Bull lansmanına katılacağını sanmıyorum"

Formula 1

Jordan: "Horner'ın Red Bull lansmanına katılacağını sanmıyorum" Jordan: "Horner'ın Red Bull lansmanına katılacağını sanmıyorum"

Ricciardo: "2024'te ilk beşi hedeflemeliyiz"

Ricciardo: "2024'te ilk beşi hedeflemeliyiz"

Formula 1
RB lansmanı

Ricciardo: "2024'te ilk beşi hedeflemeliyiz" Ricciardo: "2024'te ilk beşi hedeflemeliyiz"

Max Verstappen
Daha fazlası
Max Verstappen
Horner'ın geleceğiyle ilgili sessizlik neyin habercisi?

Horner'ın geleceğiyle ilgili sessizlik neyin habercisi?

Formula 1

Horner'ın geleceğiyle ilgili sessizlik neyin habercisi? Horner'ın geleceğiyle ilgili sessizlik neyin habercisi?

F1 fotoğrafçısı, Verstappen'in 'pist üstü gelişimine' nasıl yardım etti?

F1 fotoğrafçısı, Verstappen'in 'pist üstü gelişimine' nasıl yardım etti?

Formula 1

F1 fotoğrafçısı, Verstappen'in 'pist üstü gelişimine' nasıl yardım etti? F1 fotoğrafçısı, Verstappen'in 'pist üstü gelişimine' nasıl yardım etti?

McLaren henüz Norris'in F1'deki tüm potansiyelini açığa çıkaramadı mı?

McLaren henüz Norris'in F1'deki tüm potansiyelini açığa çıkaramadı mı?

Formula 1
McLaren renk düzeni lansmanı

McLaren henüz Norris'in F1'deki tüm potansiyelini açığa çıkaramadı mı? McLaren henüz Norris'in F1'deki tüm potansiyelini açığa çıkaramadı mı?

Son Haberler

Windsor: "Leclerc, Hamilton karşısında kendinisini daha da zorlayacak"

Windsor: "Leclerc, Hamilton karşısında kendinisini daha da zorlayacak"

F1 Formula 1

Windsor: "Leclerc, Hamilton karşısında kendinisini daha da zorlayacak" Windsor: "Leclerc, Hamilton karşısında kendinisini daha da zorlayacak"

Ricciardo: "Attığımız adımlar diğerlerinin bizi 'ciddiye almasını' sağlayacaktır"

Ricciardo: "Attığımız adımlar diğerlerinin bizi 'ciddiye almasını' sağlayacaktır"

F1 Formula 1
RB lansmanı

Ricciardo: "Attığımız adımlar diğerlerinin bizi 'ciddiye almasını' sağlayacaktır" Ricciardo: "Attığımız adımlar diğerlerinin bizi 'ciddiye almasını' sağlayacaktır"

Horner'ın geleceğiyle ilgili sessizlik neyin habercisi?

Horner'ın geleceğiyle ilgili sessizlik neyin habercisi?

F1 Formula 1

Horner'ın geleceğiyle ilgili sessizlik neyin habercisi? Horner'ın geleceğiyle ilgili sessizlik neyin habercisi?

McLaren, üç yeni sponsor açıkladı

McLaren, üç yeni sponsor açıkladı

F1 Formula 1

McLaren, üç yeni sponsor açıkladı McLaren, üç yeni sponsor açıkladı

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol