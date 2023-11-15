Verstappen: "RB19'un Las Vegas'ta neler yapacağını görmek güzel olacak"
Red Bull pilotu Max Verstappen, Red Bull RB19'un yeni Las Vegas pistindeki performansını görmek için sabırsızlanıyor.
Max Verstappen bu yıl şimdiye kadarki 20 yarışında 17'sini kazanmayı başardı ve şampiyonluğunu çoktan ilan etti.
Fakat Hollandalı pilotun durmaya niyeti yok. Sezonun bitimine iki yarış var ve Las Vegas gibi görkemli bir yarışı kazanmak her pilot için büyük bir hedef olacak.
Hafta sonu öncesinde konuşan Verstappen, Las Vegas yarışı için sabırsızlandığını söyledi.
Hollandalı pilot, "Sezonun sondan bir önceki yarışı için Las Vegas'a gelmek harika."
"Bu yarış hepimiz için bilinmeyene doğru atılan bir adım gibi; ne bekleyeceğimizi bilemesek de hafta sonuna diğer hafta sonları gibi hazırlanıyoruz."
"Bu kez elimizde analiz edip karşılaştırabileceğimiz bir veri yok. Her şeyi ilerledikçe öğreneceğiz."
"Gece pistteki sıcaklık çok düşük olacağı için RB19'un bu koşullarda nasıl davranacağını görmek güzel olacak."
"Yarışı sabırsızlıkla bekliyorum çünkü çok güzel görünecek." dedi.
Fotoğraf: Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in the Press Conference
Son Haberler
GM'nin motor planları, Andretti'nin F1'e giriş çalışmasını güçlendirecek mi?
GM'nin motor planları, Andretti'nin F1'e giriş çalışmasını güçlendirecek mi? GM'nin motor planları, Andretti'nin F1'e giriş çalışmasını güçlendirecek mi?
Hamilton, takımın önde gelen mühendisiyle yaşadığı tartışmayı açıkladı
Hamilton, takımın önde gelen mühendisiyle yaşadığı tartışmayı açıkladı Hamilton, takımın önde gelen mühendisiyle yaşadığı tartışmayı açıkladı
Red Bull'un Abu Dhabi antrenmanlarına iki çaylakla çıkması neden değerli?
Red Bull'un Abu Dhabi antrenmanlarına iki çaylakla çıkması neden değerli? Red Bull'un Abu Dhabi antrenmanlarına iki çaylakla çıkması neden değerli?
Vasseur: "Her şeyi doğru yaparsak iyi bir sonuç alabiliriz"
Vasseur: "Her şeyi doğru yaparsak iyi bir sonuç alabiliriz" Vasseur: "Her şeyi doğru yaparsak iyi bir sonuç alabiliriz"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar