Verstappen: "RB19'un Las Vegas'ta neler yapacağını görmek güzel olacak"

Max Verstappen bu yıl şimdiye kadarki 20 yarışında 17'sini kazanmayı başardı ve şampiyonluğunu çoktan ilan etti.

Fakat Hollandalı pilotun durmaya niyeti yok. Sezonun bitimine iki yarış var ve Las Vegas gibi görkemli bir yarışı kazanmak her pilot için büyük bir hedef olacak.

Hafta sonu öncesinde konuşan Verstappen, Las Vegas yarışı için sabırsızlandığını söyledi.

Hollandalı pilot, "Sezonun sondan bir önceki yarışı için Las Vegas'a gelmek harika."

"Bu yarış hepimiz için bilinmeyene doğru atılan bir adım gibi; ne bekleyeceğimizi bilemesek de hafta sonuna diğer hafta sonları gibi hazırlanıyoruz."

"Bu kez elimizde analiz edip karşılaştırabileceğimiz bir veri yok. Her şeyi ilerledikçe öğreneceğiz."

"Gece pistteki sıcaklık çok düşük olacağı için RB19'un bu koşullarda nasıl davranacağını görmek güzel olacak."

"Yarışı sabırsızlıkla bekliyorum çünkü çok güzel görünecek." dedi.