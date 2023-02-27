Verstappen: "RB19'un dengesi, geçen yıla kıyasla daha iyi"

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Red Bull RB19'un Bahreyn'deki testlerde ortaya koyduğu performans, dikkatleri çekmiş vaziyette.

Verstappen, padokta konuşulan şeyin bu yıl şampiyon olup olmayacaklarından ziyade sezonun hangi noktasında şampiyon olacakları olduğunun söylenmesi üzerine gülerek, "Bence bunun için çok erken fakat tüm test günlerinin bizim için çok olumlu geçtiğini düşünüyorum."

"Aracın dengesi ilk andan itibaren iyiydi. Bu sayede ayarlarla ilgili pek çok şey deneme fırsatımız oldu. Bu da iyi bir şey çünkü bu şekilde araç hakkında çok şey öğreniyorsunuz."

"Araç hissiyatı büyük oranda lastiklere bağlı ve bu yıl lastiklerin değiştiğini biliyoruz. Bu lastikler daha az önden kayıyor. Bunun bir nedeni, ön taraf aynı kalırken, arka lastiklerin geçen yılki kadar iyi olmaması."

"Fakat genel olarak bu yılki aracın biraz daha dengeli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Ağırlık tarafında artık performans kazanamayacakları göz önüne alındığında gelişim anlamında daha fazla zorlanmayı bekleyip beklemediği sorusuna Verstappen, "Hayır, sanmıyorum çünkü ağırlık dışında pek çok şey yapıyoruz."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bu yüzden bu aracı daha iyi hale getirmek için nerede çalışmamız gerektiğini gayet iyi bildiğimizi düşünüyorum." cevabını verdi.

Verstappen, ayarlarda en iyi noktayı bulup bulmadığı sorusuna, "Elbette her zaman daha iyi olabilecek şeyler vardır fakat yeni bir araç ile ilk kez bu noktaya bu kadar yakınız." şeklinde yanıt verdi.

Verstappen 800 km mesafe tamamlamasına rağmen cumartesi günü oldukça rahattı.

Bunun aracın özellikleriyle ilgili olup olmadığı sorusuna Verstappen, "Bütün gün sürüş yaptıysanız, kemerlerden dolayı omuzlarınızda bunu hissediyorsunuz. Ancak elbette aracın daha dengeli olması size yardımcı oluyor, bu tüm gün denge sorunu yaşamanıza kıyasla fark yaratıyor. Bu açıdan iyi hissettim." cevabını verdi.

Rakip takımların yaşadığı sorunlara inanıp inanmadığı sorulduğunda Max, "Açıkçası bazı takımların zorlandığı söyleniyor fakat bu şeyler biraz da pistle bağlantılı olabilir."

"Farklı pistler araçtan farklı şeyler istiyor. Yani biraz piste özgü bir durum. Dolayısıyla asla tam olarak bilemezsiniz." cevabını verdi.