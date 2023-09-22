Verstappen: "RB19'u sürmek yine çok keyifli"
Red Bull pilotu Max Verstappen, RB19'u Japonya'da sürmenin kendisine büyük bir haz verdiğini söylüyor.
Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, Singapur'daki zor hafta sonunun ardından Japonya için umutluydu.
Cuma günkü iki seansta da en hızlı isim olmayı başaran Verstappen, Red Bull'un yaşadıklarının sadece tek seferlik olduğunu gösterdi.
Seansın ardından yüzü epey gülen Verstappen, araç içerisinde kendisini epey mutlu hissettiğini dile getirdi.
Verstappen şöyle konuştu: "Bugün kendimi gerçekten iyi hissettim. İlk turdan itibaren aracı kullanmak çok keyifliydi."
"Hem sıralama hem de yarış temposunda, gerçekten iyi göründük."
"Bu pistte çok fazla lastik aşınması var, bu yüzden yarış lastikler için oldukça zor olacak. Fakat şu ana kadar hafta sonuna iyi bir başlangıç yaptık."
Verstappen, her şeyi doğru yaparlarsa pole pozisyonu için çekişebileceklerinden emin.
"Arkamda mücadele çok yakın; Ferrari ve McLaren yakın görünüyor."
"Duruma bakacağız fakat sonunda sadece kendimize odaklanıp, performansımızı en iyi hale getirmeye çalışacağız."
"Bunu yaparsak pole için mücadele edebileceğimize eminim."
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
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