Verstappen: "RB19'a ilişkin ilk izlenimlerim olumlu"

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Red Bull yeni RB19'un örtüsünü bugün yaptığı lansmanla resmen kaldırdı. Araç resmi olarak belirtilmese de bir şov aracıydı ve bundan ötürü pek fazla ayrıntı ortaya çıkmadı.

Yine de yeni renk düzeni tanıtılmış oldu ve bu renk düzeni, geçen yılla hemen hemen aynıydı.

Lansman sonrası konuşan Verstappen, şöyle dedi: "Gerçekten çok heyecanlıyım. RB19'u ilk kez burada görüyorum ve bence gayet iyi görünüyor.

"Araçlarımızın renk düzeniyle ilgili yaklaşımımız birkaç yılla hemen hemen aynı fakat harika görünüyor! Öyleyse neden bir şeyleri değiştirelim ki?"

"Araçta aynı zamanda yeni ortaklarımızın logoları da yer alıyor ve bu çok önemli."

"Şimdiye kadar yeni aracı sadece simülatörde test ettim. Geçen yıldan sonra ne elde etmek istediğime, tam olarak neyin geliştirilmesi gerektiğine dair oldukça iyi bir fikrim vardı. Fakat şimdilik ayrıntılı yorumlar yapmak istemiyorum."

"Aracı geliştirmek için sürekli çaba sarf ediyor ve simülatörde, aracın gerçek pistle aynı davranışları sergilemesi için elimizden geleni yapıyoruz."

Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Bu devam eden bir süreç fakat RB19'a ilişkin ilk izlenimler ve duyumlar çok iyi."

Hedefi sorulduğunda Verstappen, "Bu sezon için çok iyimseriz ve hedefimiz şampiyonluğumuzu korumak."

"İki klasmanda birden şampiyon olmak harika bir sonuçtu ama kendimi geliştirmek istiyorum çünkü kimse mükemmel değildir: Bu hem hayatta hem de pistte geçerli olan bir şey." dedi.

Hollandalı pilot, bütçe sınırı cezasının kendilerini olumsuz etkileyebileceğini kabul ediyor.

Verstappen, "Bu elbette durumu zorlaştırıyor."

"Bu nedenle, araca bir şeyler takıp performansı artırıp artırmadığını görmek yerine, test etmek istediğimiz şeyleri planlarken biraz daha hassas olmamız gerekiyor."

"Ancak bununla başa çıkabileceğimizden eminim fakat tabii ki etkisi olacak çünkü daha fazla zaman, daha fazla performans getirebilir."

"Yıla iyi bir başlangıç yaparsak her şeyin iyi olacağını düşünüyorum ama şu anda bunu söylemek için biraz erken." dedi.

Verstappen son olarak yeni aracın daha hafif olmasını umuyor.

"Geçen yılki ana sorunlardan birinin araç ağırlığı olduğunu biliyoruz, bu nedenle bu yılki hedefimiz aynı sorunun yaşanmamasını sağlamak."

"Bunun düzeltileceğinden eminiz."

"Üzerinde çalışmak istediğimiz pek çok başka şey var. Elbette bunların tam olarak ne olduğu konusunda çok fazla ayrıntıya giremem."

"Fakat bir sürücü olarak benim yaptığım şey de tam olarak bu. Her zaman neyi daha iyi yapabileceğinize bakmaya çalışırsınız."

"Her yıl daha güçlü şekilde dönmeye çalışıyorsunuz, aynı şey araç için de geçerli."