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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Verstappen: "RB19 benim sürüş stilime göre tasarlanmadı"

Max Verstappen, Red Bull'un araçlarını kendi sürüş stiline göre tasarladığı yönündeki iddiaları reddetti.

Adam Cooper
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Zandvoort'ta Mercedes takım patronu Toto Wolff, Verstappen'in Sergio Perez'e karşı üstünlük sağladığını çünkü aracın ona daha uygun olduğunu ima etmişti.

İki takım arkadaşı arasındaki fark sorulduğunda Wolff şunları söyledi: "Max'in her takım arkadaşını mahvettiğini gördük."

"Kullanması zor bir araçta bu kadar hızlı olmak onun yeteneğinden mi kaynaklanıyor bilmiyorum ama tuhaf."

Verstappen, potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için sürüşünü kendisine verilen araca uyarladığında ısrar ediyor.

Aracın kendi sürüş stiline göre tasarlandığı söylendiğinde Verstappen, "Saçma sapan yorumlar. Öyle bir şey yok."

"Demek istediğim, ben sadece mümkün olan en hızlı şekilde aracı kullanıyorum. Takıma bana daha sağlam bir ön taraf vermelerini söylemek için orada değilim."

"Her zaman 'Bana en hızlı aracı tasarlayın, ben de kendimi ona göre ayarlayayım' derim."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Erik Junius

"İnsanlar sürüş stilimin ne olduğunu soruyor. Sürüş stilim belirli bir şey değil, aracın hızlı gitmesi için neye ihtiyacım varsa ona uyum sağlıyorum." dedi.

2023'te Red Bull ile başardıklarının genel olarak küçümsenip küçümsenmediği sorulduğunda Verstappen, istikrarlı bir başarı yakalamanın göründüğü kadar kolay olmadığını kabul etti.

Şampiyona lideri, "Demek istediğim, gerçekten bir şey kanıtlamaya çalışmıyorum, sadece elimdekilerle yapabileceğimin en iyisini yapmak için buradayım." 

"Muhtemelen insanlar takım içinde neler olup bittiğini, çok iyi bir araca sahip olduğunuzda takım olarak yaptıklarımızı gerçekleştirmenin ve şimdiye kadar her yarışı kazanmanın ne kadar zor olduğunu bilmiyorlar."

"Bence bazı insanlar da birinin sürekli iyi bir iş çıkarmasını takdir edemiyor. Sadece kendimden bahsetmiyorum, tüm takımdan bahsediyorum."

"Ama ben sadece işimi yapmak için buradayım, takdir edilmek için burada değilim." yorumunu yaptı. 

Motorsport.com tarafından Adrian Newey'nin yakın zamanda verdiği röportajda, kendisinin artık F1'in tüm zamanların en iyileri arasında sayılması gerektiği yönündeki önerisi sorulduğunda Verstappen mütevazı bir yaklaşım sergiledi.

"Herkesin bu tür şeyler hakkında kendi görüşü vardır."

"Ama ben F1'e diğer pilotların ve sporun büyüklerinin arasına ait olduğumu kanıtlamaya çalışmak için girmedim."

"Ben sadece elimden gelenin en iyisini yapmaya ve fırsatım olduğunda kazanabildiğim kadar kazanmaya çalışmak için buradayım."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Erik Junius

Verstappen, Sebastian Vettel'in tüm zamanların üst üste kazanma rekorunu bu hafta sonu 10. zaferle kırma ihtimaline tamamen odaklanmadığını açıkladı. Ancak Vettel'in rekorundan etkilendiğini kabul etti.

Red Bull pilotu, "Bunu başardığı zamanı hatırlıyorum."

"'Vay be' demiştim ve kimsenin bunu başaramayacağını düşünmüştüm."

"Ama şimdi buradayız. Demek istediğim, bu çılgınca bir rakam ama buna çok da takılmış değilim."

"Öncelikle 9 kez üst üste kazanacağımı hiç düşünmemiştim ama şimdi burada olduğumuza göre elbette 10'u kazanmaya çalışacağım. Ama bu daha çok sadece kazanmak istememle ilgili. Kafamdaki 10 sayısı ile ilgili değil."

"Bence bu sadece hafta sonuna odaklanmama yardımcı oluyor. Yani, uğraşmamız gereken farklı lastik seçenekleriyle zaten yeterince zor. Sadece devam edeceğim ve neler olacağını göreceğim." dedi.

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