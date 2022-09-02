Verstappen, RB18'in dengesinden memnun değil

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Zandvoort pistindeki cuma antrenmanları, Max Verstappen ve Red Bull için pek de hayal ettikleri gibi geçmedi.

Bu hafta sonu babasını onurlandırmak amacıyla özel bir kask tasarımıyla yarışan Verstappen, daha ilk antrenman seansında vites kutusu sorunu yaşadı ve seansın başlangıcında yolda kaldı.

Grid cezası almadan değişiklik yapabilen Verstappen, ikinci seansta piste çıktı ve önemli veriler toplamayı başardı. Ancak dereceleri pek parlak değildi ve araç içerisinde pek mutlu görünmüyordu.

Günün ardından konuşan Verstappen, "İlk antrenman seansını kaçırmak zordu, yumuşak lastikle tur atamadık ve sadece sert lastik kullandık. O lastikte de çok az yol tutuş olduğu için doğru dengeyi tam olarak bulamadık ya da dengeyi istediğimiz şekilde anlayamadık."

"Durum böyle olunca bir seans geriden geliyorsunuz. İkinci antrenman seansında aracın dengesi en iyi seviyede değildi ve bir saatlik seans sırasında ayarları önemli ölçüde değiştirmek imkansız, bu yüzden elimizdeki araçla yetinmek zorunda kaldık. Bu da çok iyi değildi."

"Genel olarak iyi bir gün değildi. Bu akşam bazı şeyleri analiz etme şansımız var ve daha iyi olabileceğimiz ortada." dedi.

Verstappen, ikinci antrenman seansında en hızlı zamanı kaydeden Charles Leclerc'ten neredeyse 0.7 saniye yavaş kaldı.

Dünya şampiyonu, sözlerine şöyle devam etti: "Araçtaki hislerime bakarsam, aradaki farka gerçekten şaşırmadım."

"Ferrari'nin hızı da sürpriz değil. Yine de dediğim gibi yapabileceğimiz ve gelişebileceğimiz çok şey var. Şu ana kadar gösterdiğimizden çok daha iyisini yapabiliriz."

"Endişeli değilim çünkü bir şeyleri analiz etmek adına bir gecemiz ve yarınki üçüncü antrenman seansımız var. Eminim daha rekabetçi olabiliriz."