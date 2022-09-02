Verstappen, RB18'in dengesinden memnun değil
Max Verstappen, Zandvoort pistindeki ilk günün ardından Red Bull RB18'in dengesinden pek memnun olmadığını söyledi.
Zandvoort pistindeki cuma antrenmanları, Max Verstappen ve Red Bull için pek de hayal ettikleri gibi geçmedi.
Bu hafta sonu babasını onurlandırmak amacıyla özel bir kask tasarımıyla yarışan Verstappen, daha ilk antrenman seansında vites kutusu sorunu yaşadı ve seansın başlangıcında yolda kaldı.
Grid cezası almadan değişiklik yapabilen Verstappen, ikinci seansta piste çıktı ve önemli veriler toplamayı başardı. Ancak dereceleri pek parlak değildi ve araç içerisinde pek mutlu görünmüyordu.
Günün ardından konuşan Verstappen, "İlk antrenman seansını kaçırmak zordu, yumuşak lastikle tur atamadık ve sadece sert lastik kullandık. O lastikte de çok az yol tutuş olduğu için doğru dengeyi tam olarak bulamadık ya da dengeyi istediğimiz şekilde anlayamadık."
"Durum böyle olunca bir seans geriden geliyorsunuz. İkinci antrenman seansında aracın dengesi en iyi seviyede değildi ve bir saatlik seans sırasında ayarları önemli ölçüde değiştirmek imkansız, bu yüzden elimizdeki araçla yetinmek zorunda kaldık. Bu da çok iyi değildi."
"Genel olarak iyi bir gün değildi. Bu akşam bazı şeyleri analiz etme şansımız var ve daha iyi olabileceğimiz ortada." dedi.
Verstappen, ikinci antrenman seansında en hızlı zamanı kaydeden Charles Leclerc'ten neredeyse 0.7 saniye yavaş kaldı.
Dünya şampiyonu, sözlerine şöyle devam etti: "Araçtaki hislerime bakarsam, aradaki farka gerçekten şaşırmadım."
"Ferrari'nin hızı da sürpriz değil. Yine de dediğim gibi yapabileceğimiz ve gelişebileceğimiz çok şey var. Şu ana kadar gösterdiğimizden çok daha iyisini yapabiliriz."
"Endişeli değilim çünkü bir şeyleri analiz etmek adına bir gecemiz ve yarınki üçüncü antrenman seansımız var. Eminim daha rekabetçi olabiliriz."
Russell: "Uzun zamandır olmadığımız kadar hızlıyız"
Hamilton: "Performans anlamında çok daha fazlasının geleceğini söyleyemem"
Son Haberler
Showlin: "Spa'ya göre her anlamda daha iyiyiz"
Mercedes'ten Andrew Shovlin, cuma gününün ardından verdiği demeçte, araçlarının Zandvoort pistinde daha iyi olduğunu belirtti.
Perez: "Araç içerisinde eskisi kadar rahat değilim ve bunun sebebini anlamalıyız"
Red Bull pilotu Sergio Perez, araç içerisinde kendisini eskisi kadar rahat hissetmediğini ve bunun da performansını olumsuz etkilediğini söylüyor.
Norris, Ricciardo ile aralarının bozuk olduğunu bir kez daha yalanladı
Lando Norris, sezon sonunda McLaren'dan ayrılacak takım arkadaşı Daniel Ricciardo ile aralarının bozuk olduğuna yönelik tüm söylentileri tamamıyla reddetti.
Di Grassi: "Vettel'in Formula E hakkında hiçbir fikri yok"
2015-16 Formula E şampiyonu Lucas Di Grassi, Formula E'ye şüpheyle yaklaşan Sebastian Vettel'i çok sert şekilde eleştirdi.