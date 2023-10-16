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Verstappen, RB17 ile Le Mans'ta yarışmayı umuyor

Red Bull pilotu Max Verstappen, Red Bull'un RB17 hiper aracıyla gelecekte Le Mans 24 Saat'e katılmak istiyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, makes a pit stop

Formula 1 'de üçüncü kez dünya şampiyonu olan Max Verstappen'in kariyer hedeflerinden birisi de Le Mans 24 Saat'e katılmak.

Bu kısa vadede olacak gibi durmuyor fakat uzun vadede bu prestijli yarışta yer alması oldukça olacak.

Verstappen, Aston Martin fabrika takımının 2025 yılında Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın en üst sınıfına katılacağı haberini yorumladı.

Genç sürücü, gelecekte Adrian Newey tarafından geliştirilen ve Red Bull tarafından üretilen RB17 ile Le Mans'a katılmak istediğini belirtti.

Verstappen, "Kesinlikle Le Mans'da yarışacağım ama bunun gerçekleşmesi için her şeyin düzgün bir şekilde bir araya gelmesi gerekiyor."

"Oraya sadece katılmış olmak için gitmek istemiyorum."

Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, celebrates in Parc Ferme

Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, celebrates in Parc Ferme

Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

"Eğer katılıyorsam, iyi şekilde hazırlanacağım ve zafere ulaşmaya çalışacağım."

"Elbette BoP (Performans Dengesi) var ve bu her zaman bazı zorluklar yaratıyor, ama en azından rekabetçi olmak istiyorum ve bunun için dikkatli bir hazırlık sürecine ihtiyacım var."

"Eğer mümkün olursa, orada RB17 hiper aracıyla yarışmak istiyorum." dedi.

Sonrasında şöyle devam etti: "Aston Martin'in Valkyrie ile WEC'te yarışacak olması spor için harika ve güzel bir haber."

"Bu harika bir araç ve V12 motoru inanılmaz bir sese sahip olacak."

"Onlar adına çok mutluyum, performanslarını takip edeceğim. Muhtemelen bu aracı Fernando Alonso  kullanacak ve bunu görmek harika olacak."

Alonso'nun F1'den emekli olmasının ardından Aston Martin'le WEC'e geçmesi oldukça olası. Aynı şey geleceği tartışma konusu olan Lance Stroll için de geçerli.

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