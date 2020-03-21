Verstappen: "RB16'yı geliştirmeye devam ediyoruz"

Barcelona'daki Formula 1 testlerinden sonra takımlar sezonun ilk yarışı için Melbourne'e gitti ancak tek bir seans dahi yapılmadan yarış iptal edildi.

Şimdi takımlar, fabrikada 2020 Formula 1 araçlarını geliştiriyorlar ve Max Verstappen Melbourne'de yaşanan süreç ile takımın durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Verstappen, "Otele geri döndüm ve her şey cuma günü piste çıkmamız adına hazırdı. Akşam vakti Lando ile de konuştum ve bana mekanikerin testinin sonucunun yeni geldiğini ve pozitif çıktığını söyledi. O zaman tabii ki durumun son derece karmaşık olacağını biliyorsunuz."

"Ancak bu zor durum, yavaş yavaş daha da zor bir hal aldı. Her türlü finansal durum ve siyasi durum nedeniyle, net bir çizgiye sahip olmak kolay değil."

"Bu yüzden beklemek ve görmek zorunda kaldım. Bu arada Christian [Horner] ile bolca konuştum. Akşam bir toplantı yaptılar, ama sonrasında bile ne yapacakları net değildi. Bence düşünce cuma günü piste çıkmaktı. Ama sabah durum hızla değişti."

"Melbourne'de her şey aslında saat başı daha ciddi hale geliyordu. Avustralya'ya gitmeden birkaç gün önce, orada pek bir şey yoktu. Ama bir noktada, söylendiği gibi işler her geçen gün daha da ciddileşti."

"Dolayısıyla alınan karar hem mantıklı hem de doğru. Tabii ki yarışmayı seviyorum ama padokta neler olup bittiğini hesaba katmalıyız."

"Şimdi bekliyoruz, çocuklar fabrikamızda aracı geliştirmek için çok çalışıyorlar, bu yüzden işler durmuş değil. Umarım bu çalışmalar gelecekte, piste geri döndüğümüzde daha iyi olmamıza yardımcı olur."

"Avustralya'dan bu yana yeni aracın gelişimi devam ediyor. Bu süreçte ne kadar vakit kazanabileceğimizi söylemek zor. Ne kadar yeni şey bulduğunuza bağlı. Ama tabii ki biz çok daha fazla zaman bulmayı umuyoruz."

Red Bull'un testlerde Mercedes'in kullandığı DAS sistemini kopyalayıp kopyalamayacağı sorusuna, "Doğrusu bilmiyorum. Hneüz takımla bu konuda konuşmadım." yanıtını verdi.