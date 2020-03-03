Verstappen, RB16'nın dengesinden memnun

Red Bull, Barcelona'da gerçekleştirilen testte iyi bir performans sergiledi ve sezona hazır bir görüntü ortaya koydu.

Testin ardından konuşan Verstappen, "Tabii ki tamamen yeni bir araç değil, ama dengenin şimdi daha iyi olduğunu düşünüyorum ve bazı küçük ayarlamalar yapıldı. Genel olarak, araçlar değişmedi çünkü kurallar değişmedi. Bu yüzden test yaparken nerede fren yapacağımı biliyordum.”

“Tabii ki hisler güzel, ama beklememiz ve aslında ne kadar iyi olduğunu görmemiz gerekiyor. En iyi takımların hiçbirisi düzgün bir tur atmadı. Melbourne'de durumun nasıl olacağınız göreceğiz. İlk hissim iyi, araçta iyi bir denge var. Ancak yeterli olup olmadığını bekleyip görmemiz gerekiyor. ”

“Tekrar yarışmayı sabırsızla bekliyorum."

Bu yılki Honda motorunda bir 'parti modu' olacağı iddia edilmişti. Verstappen bununla ilgili olarak, "Melbourne'de göreceğiz." yanıtını verdi.

Mercedes'in DAS sistemini ve 2021'den sonraki aerodinamik kısıtlamaları yorumlayan Verstappen, "Elbette aerodinami şefleri bundan hoşlanmayacak, çünkü hepsi DAS gibi sistemlere sahip olan araçlar üretmek istiyorlar. Ancak rekabetin artmasını istiyorsak, bu tür bir kısıtlama doğru bir adım olacak. Ancak, tüm bunların önemli değişikliklere yol açacağını düşünmüyorum. Mevcut düzenlemeleri birkaç yıl daha bırakırsanız, takımlar otomatik olarak yaklaşırlar."

"Kuralların sürekli değişmesi de yanlış bir şey çünkü her kural değişikliğinden sonra, bir takım diğerlerinin önüne geçebilecek bir şey bulabiliyor. Herkesin hemen hemen aynı araçlara sahip olduğu Formula 2'de bile takımlar birbirinden farklı. Bazen hızdaki fark 0,5 saniyeye çıkıyor ve sadece ayarlardan dolayı bu oluyor. Her zaman böyle olacak." dedi.

Hollandalı sürücü bütçe sınırıyla ilgili ise, "Bunun ciddi değişikliklere yol açacağını düşünmüyorum, çünkü birçok takım zaten 2021'de araçlarının tasarımına büyük yatırımlar yapıyor. Büyük takımlar daha fazla yatırım yapabilir, bu nedenle gelecek sezonun başında bir avantaj elde edecekler. Bunun çalışmaya başlaması birkaç yıl alacak." derken, takvimdeki yarış sayısıyla ilgili de, "Sanırım 22 yarış yeterli. Bu sayının artmasını istemiyorum, zaten çok fazla vakit harcıyoruz. Daha fazla yıpranma istemiyorum ve bunu yarışmayı sevmediğim için değil, çok fazla olacağı için istemiyorum. Bence, Formula 1 olmadan biraz zaman geçirme fırsatımız olması önemli." dedi.

2021 aracının tasarım sürecinde ne kadar yer aldığı sorusuna Verstappen, "Bu benim için çok önemli değil. Bu yılki araçta her şeyin yolunda olduğundan emin olmalıyım. Yeni şasi geliştirme sürecini önemli ölçüde etkileyemiyorum, çünkü aerodinami mühendisi değilim. Süspansiyon ve diğer şeyler hakkında da deneyimim yok, bu yüzden mühendislerin bunu yapmasına izin vermeliyiz. Araç tamamen farklı olacak, bu yüzden RB16 hakkında konuştuğumuz şeyler neredeyse hiç onunla ilgili olmayacak." cevabını verdi.