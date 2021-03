Verstappen, RB16B'de geçen yıla göre "farklı" hissediyor

Bu yıl kurallar temelde geçen yılla aynı olsa da, taban kısmında çeşitli değişiklikler yapıldı ve bu da aerodinamik konseptin değişmesine neden oldu.

Ayrıca takımlar, aracın önünde veya arkasında, geçen yıla kıyasla değişiklik yapma hakkına sahiplerdi.

Sonuç olarak bu yıl kısmen de olsa araçlarda değişiklikler olacak ve RB16B'yi ilk kez Shakedown testinde kullanan Max Verstappen, araçtaki farklılığı hissettiğini söylüyor.

Verstappen, "Araca geri dönmek her zaman güzeldir! Biraz ara vermeyi seviyorum ama bir teste geldiğinizde ve aracın piste çıkmaya hazır olduğunu gördüğünüzde, bir Formula 1 aracına geçmek için sabırsızlanıyorsunuz. Garajdan ayrıldığınız o ilk an her zaman harika bir his oluyor. Artık ilk yarışı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Shakedown'a katıldığımda, ilk önce RB15'i sürdüm ve ritim yakalamaya çalıştım, birkaç turun ardından RB16B'yi sürdüm. Bir çekim günüydü ama aracın, motorun ve işlerin sorunsuz çalıştığından emin olup, Bahreyn'e giderken mümkün olan en iyi hazırlığı yapmaya çalışmak hem çok önemli hem de çok faydalı."

"Araçta değişiklikler var ve geçen yıla göre farkı hissedebiliyorsunuz. Taban oldukça farklı ve bu nedenle araç her zamankinden biraz farklı davranıyor. Ancak çekim günleri farklıdır, Bahreyn'de yapacağımız gibi ayar çalışmaları yapmıyorsunuz."

"Bahreyn'de üç günümüz olacak ve bu yüzden araçta mümkün olduğunca çok tur atmak ve bu konuda rahatlığa sahip olmak çok önemli olacak. Böylece ilk yarışa mümkün olduğunca iyi hazırlanmış şekilde başlayabiliriz."

"Şu anda önümüzdeki sezona odaklanmalı ve Honda ile birlikte mümkün olan en iyi işi yapmaya çalışmalıyız." dedi.