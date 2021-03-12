Verstappen, RB16B ile ilk sürüşünün ardından çok mutlu

Verstappen, RB16B ile ilk test gününde ikiden fazla yarış mesafe tamamladı ve hem ilk günün en hızlı ismi oldu, hem de en çok mesafe tamamlayan sürücü oldu.

Avusturyalı ekip, yeni aracı ilk kez bu ayın başında Silverstone'da piste çıkarmıştı ve bir çekim günü düzenlemişti. Ancak gerçek anlamda ilk kez bugün test ettiler.

Red Bull, günü herhangi bir sorun yaşamadan tamamladı ve Verstappen'in tüm gün boyunca yaşadığı tek olay, sabah bölümünde attığı yarım spindi.

Verstappen, seans sonrası verdiği demeçte hislerinin çok iyi olduğunu ve zorlu koşullara rağmen günden memnun olduğunu dile getirdi.

Verstappen, "Açıkçası çok olumlu bir gün geçirdik."

"Pist koşulları oldukça zordu, hava çok sıcaktı, çok fazla rüzgar vardı ve buna rağmen çok fazla tur atmayı başardık. Elbette burada lastik aşınmasının son derece yüksek olduğunu biliyoruz. Bu yüzden peş peşe çok fazla tur atmak kolay değil."

“Ancak bugün çok mutluyuz. Hız veya benzeri şeyler hakkında konuşmamıza gerek yok. Çünkü sadece programımızı yaptık."

"Aracın sürüşü harikaydı, ki teste bu şekilde başlamanın son derece olumlu olduğunu düşünüyorum. Her zaman bunu yapmayı hedeflersiniz."

“Böyle bir güne sahip olduğumuz için hepimiz çok mutluyuz.” dedi.

Verstappen'in en iyi turu 1:30.674'tü ve en yakın rakibin Lando Norris'ten 0.2 saniye daha iyiydi.

Red Bull, son yıların aksine en iyi sezon başlangıcını yaparken, Mercedes tam tersi şekilde -Red Bull'dan- 91 tur daha az atarak en kötü başlangıcını yaptı.

Verstappen, testin ilerleyen kısmında Red Bull'un performansını daha net şekilde okuyup okuyamayacakları sorusuna, "Belki biraz daha mümkün olabilir."

“Ancak ben her zaman ilk yarışın Q3'üne kadar beklemek istiyorum. O zaman geldiğinde, tüm araçların gerçek hızını göreceğiz." yanıtını verdi.

Cumartesi günü RB16B'nin direksiyonuna Sergio Perez geçecek. Verstappen, Bahreyn GP öncesi son kez pazar günü sürüş yapacak.