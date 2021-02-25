Verstappen: "RB16B ile ilk sürüşün ardından ne kadar geliştiğimizi söylemek zor"

Red Bull, yeni aracı RB16B'yi çevrimiçi olarak yayınladığı lansmanla tanıttı ve ilk kez Çarşamba günü Verstappen ve yeni takım arkadaşı Sergio Perez'in katılımıyla, Silverstone'da piste çıkardı.

Red Bull'un 100 km'lik Shakedown testiyle alakalı herhangi bir görüntü yayınlamama kararı alması, bazı söylentileri de beraberinde getirdi.

Verstappen, bugün Motorsport.com da dahil olmak üzere çeşitli basın kuruluşlarına verdiği demeçte, yeni araca dair ilk izlenimlerini paylaştı.

Hollandalı pilot, gösteri lastikleriyle sadece 100 kilometrelik bir test yaptıkları için, net bir yargıya varmanın imkansız olduğunu dile getirdi.

Verstappen, "Doğrusu şu ki, bu testlerde Pirelli'nin demo lastiklerini kullanıyoruz, bu yüzden asla gerçek lastiklerdeki hisse sahip olmayacağız. Genelde fark ettiğim şeyleri buna dayandırmam. Daha çok aracı çıkarıp birkaç tur sürmek içindi, dolayısıyla her şey bana normal geldi. Sadece aracı piste çıkarmak ve birkaç tur atmakla ilgiliydi ki her şey benim için normal görünüyordu."

"Yalnızca bekleyip, Bahreyn'de araca düzgün lastikleri taktıktan sonra neler olduğuna bakmamız gerek. Sadece aracı çıkarıp 100 kmlik sürüşümüzü yapmak istedim; ben yeniden bir Formula 1 aracını sürmüş oldum, diğerleri de gereken verileri elde etmiş oldu."

"Sonrasında araca en uygun ayarı bulmaya çalışmak adına doğru lastiklere sahip olacağımız Bahreyn'e gideceğiz. Bu demo lastiklerle gerçekten hiçbir şey anlayamıyorsunuz." dedi.

Verstappen, geçen yılki pilotlar şampiyonasını üçüncü sırada tamamlamıştı ve Abu Dhabi'deki son yarışı kazanmıştı.

Verstappen, RB16'nın sürmesi zor bir araç olduğu yorumlarıyla ilgili, "Bir araç her zaman limitlerdedir. Hızlı bir aracı sürmek asla süper kolay değildir. Ben sadece daha fazla yol tutuş istedim. Bu, aracı sürmenin çok zor olduğu anlamına gelmiyor." yorumunu yaparken, Red Bull'un geçen yıl geliştiğini, ancak Mercedes'in araç gelişimini Temmuz ortasında bıraktığını dile getirdi.

"Mercedes tabii ki Temmuz ayında o aracı geliştirmeyi bıraktı, çünkü araca baktığınızda çok fazla güncelleme göremiyordunuz ve biz de öğrenme sürecine devam ettik."

"O araçla ilgili birkaç sorunumuz olduğunu biliyoruz ve bunları geliştirmek istedik ve ayrıca düzenlemelerin o kadar da değişmeyeceğini biliyorduk. Elbette taban biraz değişti, ancak genel olarak araç hemen hemen aynı kaldı."

"Bizim için bunun üstüne eklemek çok önemliydi ve evet, bunu giderek daha iyi hale getirip getiremeyeceğimizi göreceğim ve umarım Mercedes'e kıyasla daha rekabetçi olabiliriz."

"Şu anda tabandaki değişiklikler nedeniyle kaybedilen tüm yere basma gücünü geri kazanmamız gerekiyor. Bu çok önemli ve bununla en iyi kimin baş edeceğini görmek ilginç olacak. Şu anda elbette nerede olduğumuzu bilmiyorum ama Mercedes geçen yılın sonuna doğru hâlâ baskın araca sahipti ve favori onlar. Gelişmeye devam etmemiz gerektiğinin farkındayız." dedi.