Verstappen: "RB16B, Avusturya'da oldukça üstündü"

"Açıkçası çok iyi bir yarış oldu. Her iki lastik setinde de araç harikaydı. Durumu her zaman kontrol altında gördüm ve bundan çok memnun kaldım."

"Bir önceki hafta sonuna kıyasla ilerleme kaydetmeyi başardık ve lastiğin verimini daha uzun süre korumamıza izin veren bazı şeyler bulduk. Bu bilgiyi de bugünkü yarışta uyguladık."

"Bu hafta sonu araç bence diğer yarışlardan daha rekabetçiydi. Bir hafta önce araç harika gidiyordu ama bugün daha da iyiydi."

Verstappen bu yılki beşinci galibiyetini aldı ve şampiyonada Lewis Hamilton'la arasındaki puan farkını 32'ye çıkardı.

Üst üste birden fazla yarış kazanmanın nasıl bir duygu olduğu ve gidişattan keyif alıp almadığı sorusuna Verstappen, "Elbette çok keyif alıyorum fakat kalan yarışlara odaklanmaya devam ediyorum. Sezon sonuna kadar önümüzde hâlâ uzun bir zaman dilimi var ve masanın üzerinde alınabilecek pek çok puan var."

"Her hafta sonu maksimum performans göstermeli ve aracın tüm potansiyelini kullanmalıyız. Avusturya'da RB16B, büyük bir avantaja sahipti ama Silverstone'da da yeterli hıza sahip olduğundan emin olmamız gerekiyor. Orası için mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız." cevabını verdi.

Verstappen, yarış içerisinde kendisini geren herhangi bir şey olmadığını ve güvenlik aracı sonrası yeniden startta neler hissettiğin anlattı.

"Yarış boyunca endişelenmemi gerektirecek herhangi bir şey yoktu. Sadece dikkatli şekilde sürmeye çalıştım. Yarış boyunca, kendi aralarında mücadele eden diğer pilotlara tur bindirmem gerekiyordu. Saçma sapan bir olaya ortak olmak istemedim."

"Yarışın tekrar başlangıcına gelirsek, Lando'nun çok hızlı olduğunu biliyordum. Bu yüzden, mümkün olan en iyi şekilde başlamam gerekiyordu. Bence iyi bir iş çıkardım. Ayrıca Lando'nun kendisini Sergio'ya karşı savunması gerekiyordu, bu da ilk virajda işimi kolaylaştırdı."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Erik Junius