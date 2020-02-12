Verstappen: "RB16 ile ilk sürüş pozitifti"

Red Bull, 2020 yılında mücadele edeceği Red Bull RB16 aracını bugün yaptığı lansmanla birlikte tanıtmıştı.

Takım aynı gün aracını ilk kez Silverstone'da piste çıkardı ve aracın direksiyonuna geçen isim Max Verstappen'di.

Hollandalı pilot başlangıçta yağmur lastiklerini kullandı ve ardından kuru zemin lastiklerini kullanmaya başladı.

Toplamda 100 kilometrelik bir sürüş yapan genç pilot, günü başarıyla tamamladığını ve herhangi bir sorun yaşamadığını söyledi.

Formula 1'de sekiz galibiyeti bulunan Verstappen, "Film gününü yeni bitirdim, elbette RB16'yı ilk kez sürdüm. Çok olumluydu."

"Ne olursa olsun yeni araçla ilk kez piste çıkmak ve durumu kontrol etmek önemlidir. Barcelona'ya gitmeden önce tüm parçalar iyi şekilde çalışıyor."

"Oraya gitmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

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