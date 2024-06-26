Verstappen: "Rakiplerimizin neler yapabileceğini düşünmek enerji kaybı"
Max Verstappen, odak noktasının rakip takımların gelişimi değil, Red Bull ile birlikte RB20 için neler yapabileceği olduğu konusunda ısrar ediyor.
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates with his team in Parc Ferme
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
İki yıla yakın bir süre neredeyse kusursuz bir hakimiyetin ardından, Hollandalı ve Milton Keynes ekibi son zamanlarda rakipsiz değildi.
Takım geçen yıl 22 grand prix'nin 21'ini kazandı ve bu galibiyetlerin 19'u Verstappen'e aitti. Takım, bu sezon şimdiye kadar gerçekleşen 10 yarışın 7'sini kazandı.
Sezonun altıncı yarışı olan Miami Grand Prix'sinden bu yana Red Bull'un rakipleri önemli bir mesafe kat etti. Lando Norris Florida'da zafere ulaştı ve Ferrari iki tur sonra Monako'da Charles Leclerc ile kazandı.
Diğer üç yarışta ise Norris, Verstappen'i zorladı. Zorlu galibiyetlere alışık olmayan 26 yaşındaki pilot ve Red Bull, RB20'de son zamanlarda ortaya çıkan sorunlara rağmen galip geldi.
Ancak Verstappen'e göre, dikkatini başkalarının ne yaptığına ya da ne yapabileceğine değil, kendisinin ve ekibinin neler yapabileceğine odaklamak gerekiyor.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
"Diğer takımların potansiyel gelişimleri hakkında düşünmek sadece enerji kaybı."
"Bu yüzden paketimizi daha iyi hale getirmeye çalışmakla çok meşgulüm, mühendislerle pek çok şeyi tartışıyorum ve zirvede kalmak için çözümler bulmaya çalışıyorum."
McLaren'in Miami'deki ve Ferrari'nin Imola'daki önemli güncelleme paketlerinin ardından, Mercedes de yakın zamanda getirdiği ön kanat güncellemesiyle ön tarafa yaklaştı.
Lewis Hamilton ve Brackley ekibinin sezonun geri kalanında kendilerine ne kadar 'zorluk çıkarabileceğini' düşündüğü sorulduğunda Verstappen, "Her şey takımların araçlarına ne getireceklerine bağlı."
"Yani, şu anda ne yaptıklarına bakamam. Kontrol edebileceğim tek şey kendi takımımız içinde ne getireceğimiz. Ben de buna odaklanmış durumdayım." yanıtını verdi.
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