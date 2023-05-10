Verstappen: "Rakiplerimiz güncelleme yaparken biz yerimizde saymayacağız"

Hollandalı pilot, Miami'de bu yılki üçüncü galibiyetini aldı ve şampiyonadaki liderliğini sürdürmüş oldu.

Yarışın ardından konuşan Verstappen, "Gerçekten iyi bir yarıştı. İlk turlarda olaylardan uzak durmak önemliydi. Yanımda başlayanlar ilk turda mümkün olduğunca çabuk pozisyon kazanmaya çalışıyorlardı."

"Bunun farkındaydım ve hızlı bir araca sahip olduğumuzu biliyordum, bu yüzden işlerin yoluna girmesini beklemek ve ardından yükselmeye çalışmak önemliydi. Plan mükemmel işledi."

"Hatta düzlükte üç araçla savaştığım anlar oldu, bu yüzden oldukça eğlenceliydi. Aracın temposu iyiydi ve lastik aşınmasını çok iyi kontrol ettim."

"Önüm açık olduğunda, iyi turlar çıkarmayı başardım. Pit stoptan sonra, son bölüm için elimde daha yeni ve hızlı lastikler vardı."

"Sergio ile iyi bir mücadele verdiğimizi düşünüyorum. Takımın daha önce de söylediği gibi birbirimizle savaşmamıza izin verildi ve biz de savaştık."

"En önemlisi, takım arkadaşımla birbirimize zarar vermemiş olmamız, bu yüzden her şey harika gitti." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, lifts the winners trophy Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Galibiyet için kilit faktörün ne olduğu sorusuna Verstappen, "Bence kilit faktör aracın genel temposu ve tek pit stop olacağı için lastik aşınmasını yönetmekti."

"Kolay bir galibiyet gibi görünebilir ama kolay bir yarış değildi." dedi.

Red Bull şu anda üstün olan taraf gibi görünüyor ancak Imola'da hem Ferrari hem de Mercedes önemli güncellemeler getirecek.

Bu konuda Verstappen, "Özellikle yarış temposunda ciddi bir avantajımız var."

"Bazı pistlerde sıralama turları çok yakın olacak hatta Bakü'de olduğu gibi kendilerini önde bulacaklar. Fakat şu anda yarış temposundaki avantajımız yeterince büyük."

"Ayrıca rakiplerimizin yeni parçalar getireceği, bizim ise yerimizde sayacağımız bir durum olmayacak. Umarım şu anki performansı sürdürürüz." dedi.

Verstappen, 1984 Niki Lauda'dan bu yana dokuzuncu sıradan başlayıp, yarış kazanan ilk isim oldu.

Genç sürücü bu konuda, "Cumartesi günü ikinciliğin minimumum hedef olduğunu söyledim çünkü aracımız bunu yapabilmemiz için yeterince hızlı. Yine de elbette neler olacağını tahmin etmek zordu."

"Eğer ilk turu çok kötü geçirseydim işim zorlaşacaktı ama şanslıydım ve aracım hasar almadı. Her şey aracın hızına ve ondan maksimum verimi almakla ilgiliydi."

"Neyse ki her şey yolunda gitti ve pozisyonlarımı geri kazanıp, galibiyete ulaştım." dedi.