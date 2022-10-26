Verstappen: "Rakip takımların şikayetleri, işimizi iyi yaptığımızı gösteriyor
Red Bull pilotu Max Verstappen, rakip takımların kendileri hakkında yaptığı şikayetleri önemsemiyor.
FIA, geçtiğimiz haftalarda Red Bull'un 2021 bütçe sınırını aştığını açıklamış ve bunun "hafif bir aşım" olduğunu duyurmuştu.
Hafif aşım, 145 milyon doların %5'lik kısmına denk geliyor ve bu da padokta büyük tepkiye yol açmış durumda.
Red Bull pilotu Max Verstappen, bu konuda net bir şey söylemek istemiyor ancak sürekli açıklama yapan rakiplerini umursamıyor.
Verstappen, "henüz doğrulanmış bir şey yok."
"En başından beri doğru şekilde hareket ettiğimizi açıkça belirttik ve takımımızın bu sorunu çözeceğine eminim."
"Yine de bu benim sorumluluk alanım değil. Bunu takımın ve FIA'nın çözmesi gerekiyor."
"Rakiplerimizin iddialarının iyi bir iş çıkarmamızla alakalı olduğunu düşünüyorum ve Formula 1 dünyasında her zaman olduğu gibi bizi yavaşlatmak için her yolu deniyorlar."
"Herkes rakiplerini olabildiğince eleştirir ama ben bunu bir sorun olarak görmüyorum."
"Biz işimize odaklanmış durumdayız."
"Bu yıl şampiyonluğu kazandığım için mutluyum. Benim için özel bir yıl oldu, takımdaki atmosfer sezon boyunca inanılmazdı."
"Büyümeye ve güçlenmeye devam ediyoruz. Gelecek sezon da benzer bir şey yapabileceğimizi düşünüyorum." dedi.
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