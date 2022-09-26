"Sezon başlarken birtakım sıkıntılar yaşamıştık ancak kısa süre içinde ne kadar rekabetçi olduğumuzu gösterdik." dedi.

RacingNews365'e konuşan Verstappen, "Rahatlamak doğru olmaz. İşler yolunda gidebilir, ama gitmeyebilir de. Tek isteğimiz, mümkün olduğunda çok yarış kazanmak, kalan yarışlara bu şekilde yaklaşacağı."

İhtimalleri göz ardı etmeyen Verstappen yine de işleri ağırdan almak ve her yarışa ayrı ayrı odaklanmak istiyor.

Dominant bir sezon geçiren ve arka arkaya beş galibiyet elde etmesinin ardından Singapur'a Charles Leclerc'in 116 puan önünde gelen Verstappen, rakibinden 22 puan fazla aldığı takdirde bitime beş yarış kala kariyerinin ikinci şampiyonluğunu elde edecek.

Teorik olarak Verstappen'in her yarışı Leclerc'in arkasında bitirmesi halinde dahi şampiyon olması mümkün -ancak Hollandalı sürücü bu ihtimali düşünmeyi reddediyor.

Verstappen, "Bu tarz düşüncelere ancak yarışmayı bıraktığınızda kapılabilirsiniz. Eğer durum buysa, o zaman yarışmayı bırakma zamanının geldiğini düşünün, çünkü bu artık yarışmak istemediğiniz anlamına gelir.

"Tüm ekibin düşüncesi aynı, sadece daha fazla yarış kazanmak istiyoruz. 'İkinci ya da üçüncü bitirebiliriz, sorun değil' demek için burada değiliz. Biz böyle çalışmıyoruz. Her zaman en iyisini istiyoruz. Kazanmak istiyoruz."

"Sırf güvende olmak için diğer takımlara galibiyet hediye etmek istemiyoruz. Elbette öncelikle yarışları sorunsuz bir şekilde bitirmemiz gerektiğini de biliyoruz."

"Eğer böyle düşünmeye başlarsanız hata yapma ihtimaliniz de artar."

"Bence şu anda bunu konuşmak bile aptalca. Hala çok fazla risk var, sadece odaklanmamız gerekiyor." dedi.