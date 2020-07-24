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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Racing Point beni hiç endişelendirmiyor"

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Verstappen: "Racing Point beni hiç endişelendirmiyor"
Ekleyen:
, Editör
24 Tem 2020 18:50

Red Bull pilotu Max Verstappen, Racing Point'in mevcut performansından endişe duymadığını belirtti.

Racing Point, sezonunun ilk yarışlarında iyi bir performans sergiledi ve 2020 Racing Point RP20, 2019 Mercedes W10'a benzediği için şu anda sezonun en çok tartışılan takımı konumunda yer alıyor.

Racing Point'in temposunun şaşırtıcı olup olmadığı sorusuna Verstappen,"Racing Point beni gerçekten şaşırtmıyor. Araca yakından baktığınız zaman geçen yılki başka bir araca benzediğini görebilirsiniz ve o araç çok hızlıydı. Bu yüzden büyük bir sürpriz değil. Ama evet, şimdiye kadar çok iyi bir iş yaptılar. Geri kalan pistlerde nasıl bir iş yaptıklarını görmemiz gerekiyor. Yine de endişem yok."

"Ferrari'ye gelirsek, onlar hakkında konuşmak zor. Çünkü takımda neler olup bittiğini ve takımın ne durumda olduğunu bilmek çok zor." yanıtını verdi.

Verstappen, Mercedes'in şu anda önemli bir avantajı olduğunu da söyledi.

"Mercedes biraz daha ileride olabilir ama bunun pistle ilgisi olup olmadığını bilmiyorum. Red Bull Ring'de çok güçlü bir araçları olduğu ortadaydı. Onları orada yenmemiz çok zordu. Araç düzlüklerde yeterinde hızlı değil ve genel denge yok. Her yerde daha iyisini yapmalıyız. Bunu başarmak için çok çalışıyoruz"

Ancak genç sürücü, Red Bull''a güveniyor.

"Güçlü bir araca sahip olmak için çok çalışıyoruz ve yenilmesi gereken takım haline gelmeye çalışıyoruz. Mercedes şu anda çok güçlü ve farkı kapatmamız gerektiği ortada. Umarım önümüzdeki yıllarda bunu başarabiliriz. Bu yüzden Red Bull ile uzun vadeli sözleşme yaptım. Bence bunu yapabilirler."

"Çoğu zaman Formula 1'de sadece bir takım baskın oldu. Tarihe baktığımızda bu takımlar  bir ya da birkaç yıl boyunca hep hakim oldular. Şu anda yarış kazanabilecek üç takım var ama her zaman kazanamıyorlar."

"Tabii ki baskın bir araçta kazanmayı tercih ederim çünkü zaferler kazanmak için daha fazla fırsatınız olur. Ama arkadan gelmeyi de seviyorum, yine de buradaki fırsatlar çok az."

 

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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