Formula 1 Amerika GP

Verstappen: "Q3'te beklediğim performansı gösteremedim"

Max Verstappen, Formula 1 ABD Grand Prix’si sıralama turlarında ikinci sırayı elde etmesine rağmen Q3 performansından memnun kalmadığını belirtti.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 24 Eki 2026 22:19

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Chris Graythen / Getty Images

Austin'de sıralama turlarında ikinci olan Max Verstappen, seansın ilk iki bölümünde aracın iyi hissettirdiğini ancak Q3’te her iki lastik setinde de istediği dengeyi bulamadığını ifade etti.

Verstappen, sıralama turlarının ardından son bölümde yaşadığı sorunları şöyle anlattı: "Q3 iyi geçmedi, hepsi bu. Q1 ve Q2 iyiydi ancak nedenini bilmediğim bir şekilde her iki lastik setinde de iyi bir dengeye sahip değildim."

"Herhangi bir hata yapmadım ama yol tutuşu yoktu. Araç çok fazla kaymaya başladı."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Son turda da bazı noktalardaki arka rüzgâr nedeniyle işlerin pek yolunda gitmediğini görebiliyorsunuz. Biraz daha fazla zorlamaya çalışıyorsunuz ama tümseğe yanlış açıyla denk geldiğinizde araç kanguru gibi zıplamaya başlıyor ve büyük bir kayma yaşıyorsunuz. O noktada turun bittiğini anlıyorsunuz."

"Açıkçası Q3'ten hiç memnun değilim. İstediğim gibi değildi ve beklediğim performansı gösteremedim. Ancak sonuç ikincilikse elbette bunu kabul ederim."

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- Motorsport.com Ekibi

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