Verstappen: “Puan farkına rağmen Red Bull, hata yapmayı göze alamaz”

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Verstappen, bu sezonki sekizinci galibiyetini geçtiğimiz hafta sonu Budapeşte’de aldı ve sürücüler şampiyonasındaki rakibi Charles Leclerc ile arasındaki puan farkını 80’e yükseltti.

Bu galibiyet, sıralama turlarında yaptığı bir hata ve yaşadığı motor sorunu sebebiyle 10. sıradan başladığı yarışta spin atmasına rağmen geldi.

Ancak Verstappen, aradaki puan farkına rağmen Red Bull’un, Leclerc ve Ferrari’ye karşı mücadelede kendisine avantaj kaybettirebilecek herhangi bir hatadan kaçınmak için uyanık kalması gerektiğini belirtti.

Macaristan’daki yarışın ardından Verstappen, “Bu elbette büyük bir fark.”

“Ancak cumartesi günü yaşadığımız şeyleri fazla yaşamamalıyız. Yarışta da debriyaj ve viteste bazı küçük sorunlar yaşadık, ki bu şekilde sürüş yapmak harika değildi.”

“Genel olarak elbette iyiydi, ancak çalışmaya ve gelişmeye devam etmeliyiz.” dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen’in, sezonun ilk üç yarışının ikisini tamamlayamaması ve Leclerc’in Avustralya GP sonrası 46 puanlık bir fark açmasıyla beraber, dayanıklılığın sezon başında Red Bull’un zayıf noktası olduğu görülüyordu.

Ancak Ferrari’nin dayanıklılık sorunları ve strateji hatalarıyla beraber tablo hızlı bir şekilde değişti ve Red Bull, yaz arasına girilirken takımlar şampiyonasında Ferrari’nin 97 puan önde yer alıyor.

Red Bull takım patronu Christian Horner, puan tablosunun şu anda “iyi gözüktüğünü” kabul etmesine rağmen Verstappen’in rehavete karşı yaptığı yoruma katıldı.

Horner, “Bu, yaz arasına girmek için harika bir yol ancak hâlâ koşulacak çok yarış var.”

“Ferrari hızlı, Mercedes de oyuna geri dönüyor. Bu sezon gidilecek hâlâ çok yol var, ek olarak bir sprint yarışı da var.”

“Bu yüzden hiçbir şeye kesin gözüyle bakmıyoruz. Önümüzde çok yarış var ve bunların hepsi çok farklı tarz pistler.” dedi.

Verstappen’in bu sezon şu ana kadar aldığı sekiz galibiyet, Sebastian Vettel ve Michael Schumacher’in 13 galibiyetle ellerinde tuttukları bir sezonda en çok galibiyet alma rekoruna Hollandalı sürücünün de ulaşabileceği bir noktaya getirdi.

Ancak Verstappen, Macaristan galibiyetinden sonra bu rekorun kendisine sorulması sonrasında bunu kırma şansı konusunda fazla tahminde bulunmadı.

Verstappen bu konuda, “Bilmiyorum. Elbette kalan yarışları kazanabileceğimiz kadar kazanmaya çalışacağız.”

“Ancak elbette daha önemlisi, şampiyona liderliğini elimizde tutmalıyız. Korumamız gereken şey bu.” dedi.