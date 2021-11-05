Verstappen: "Puan farkı açılsa bile Hamilton'la olan yaklaşımım değişmeyecek"

Verstappen, iki hafta önce gerçekleştirilen Amerika Grand Prix'sini kazandı ve bu zaferle, bitime beş yarış kala şampiyonadaki ana rakibi Lewis Hamilton'ın 12 puan önünde ilk sırada yer alıyor.

Mercedes pilotu Hamilton, Red Bull'un Hermanos Rodriguez'deki yarışta hızlı olmasını bekliyor çünkü yüksek rakım şartlarının Verstappen'in aracının güçlü yönlerini ortaya çıkaracağını düşünüyor.

Verstappen ve Hamilton, bu yıl şimdiye kadar biri Silverstone diğeri ise Monza'da olmak üzere iki kez pist üstünde temas yaşadılar.

Kimileri bu savaşı Ayrton Senna ve Alain Prost arasındaki rekabete benzetiyor. Ancak Verstappen, böyle karşılaştırmalarla ilgilenmediğini söyledi

Verstappen, ”İki sürücü arasında yaşanan önceki tarihi savaşları ve onların neler yapmış olduğunu gerçekten düşünmüyorum."

"Bunlar geçmişte kaldı. Sadece pist üstünde yapmam gerekenlere odaklanıyorum ve bu da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak anlamına geliyor."

“Sonunda şampiyonluğu bu şekilde yaparak kazanırsınız. Orada, mümkün olan tüm puanları almaya ve elbette rakibini yenmeye çalışmalısın.” dedi.

Verstappen, şampiyonadaki avantajı göz önüne alındığında Hamilton'la tekerlek tekerleğe savaşırken, yaklaşımının değişip değişmeyeceği sorusuna şöyle yanıt verdi: "Hayır, kesinlikle değil."

“Yaklaşımım tüm yıl boyunca aynı kalacak. Her zaman mümkün olan tüm puanları almaya çalışıyorum."

"Pist üstünde elbette Lewis'in yaptığı gibi, aslında herkesin yaptığı gibi sert yaşıyorum ve tabii ki bu savaşları her zaman temiz tutmaya çalışacağız.”

Lewis Hamilton, Mercedes W12 and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B collide Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Perşembe günü konuşan Hamilton, Verstappen'le ilgili savaş hakkında konuşurken, Hollandalı pilotun ilk kez şampiyonluk savaşı verdiğine dikkat çekti. Fakat Verstappen, sakin kalma ve şampiyonluk mücadelesinin yoğunluğuyla baş etmede hiçbir sıkıntısı olmadığını söyledi.

Verstappen, ”Yaptığım şeyi gerçekten seviyorum ve bu da baskıyı hafifletiyor. İlk kez şampiyonluk mücadelesi vermiyorum. Evet, Formula 1'de ilk kez, ama hayatımda değil."

“Sonunda bu hiçbir şeyi değiştirmiyor çünkü kazanmanız gerekiyor ve geçmişte yapmaya çalıştığım şey buydu. O yüzden burada da aynısını yapmaya çalışmam gerekiyor."

“Önceki yarışlarda da söylediğim gibi, sahip olduğum araç kazanabilecek seviyedeyse zaten kazanabilirim. Eğer araç kazanabilecek durumda değilse, o zaman kazanamam.” dedi.