Verstappen: "Portimao'daki telsiz konuşmalarım doğru değildi"

Verstappen, Lance Stroll’la Portekiz GP’sindeki antrenman seansı sırasında Kanadalı pilot kendisini görmeyip 1. virajda kendisini sıkıştırdıktan sonra o sözleri sarf etmişti.

Verstappen kaza sonrasında "Bu ***tiğimin adamı kör mü? O ***iğin sorunu ne? Aman tanrım. Ne kadar geri zekalı. Araçta hasar var. Ne kadar mongol (Moğol) biri. Yemin ederim." demişti.

Stroll, bu hareketi sonucu çakıl alana çıkarken Verstappen’in aracı ufak hasarla pite geri dönebildi. 2 pilot da olay sebebiyle ceza almadı.

Günün devamında kendisine sözlerinden insanların alınabileceği söylendiğinde Verstappen, “Benim sorunum değil.” demekle yetindi.

Takım patronu Christian Horner da sözlerin büyütülmemesi gerektiğini ima ederek: “Bazı sürücüler birlikte çalışır, bazıları çalışamaz. Ve bazen Max, Lance ya da Esteban’ın (Ocon) arkasına yaklaştığınızda sözler renklenebiliyor.” dedi.

Fakat Verstappen’in olaylı sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve Moğol Kimliği gibi sözleri rencide edici bulan gruplardan resmi cevaplar gelmesine yol açtı.

Bugün Imola’da sarf ettiği sözler kendisine tekrar sorulduğunda Verstappen “yanlış seçim yaptığını” kabullendi.

Cuma günü İmola’da Verstappen, “Öncelikle kimseyi rencide etmeyi amaçlamadığımı söylemeliyim. Biliyorsunuz, istediğim hiç de bu değildi. Olayın ateşiyle olmuş bir şey, o hızlarda yarıştığınızda böyle şeyler olabiliyor.”

“Seçtiğim sözlerin doğru olduğunu söylemiyorum. Yani, doğru olmadıklarını da biliyorum. Ama yeniden, bu sözlerle kimseyi rencide etmeyi amaçlamadım. Ve ondan ziyade, Lance’e küfrediyordum ama hemen sonrasında onu gördüm... Yarış sürücüleri aynı zamanda böyleler de.”

“Birbirimize sinirlenebiliyoruz ama 5 dakika sonra birbirimizle konuşuyoruz ve gözlerimizin içine bakıyoruz, yani unutuyoruz. Dolayısıyla bazı şeylerin dışarıda alevlendirildiğini düşünüyorum.”

“Bildiğiniz gibi kimseyi incitmek istemedim. O yüzden olayı olduğundan büyük göstermeye bence gerek yok. Doğru olmadığını da biliyorum ama değiştiremem. Tabii ki böyle olaylardan ders çıkarıyorsunuz. Ve tabi, sonrakilerde daha doğru olacağım.” dedi.