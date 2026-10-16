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Verstappen, Portimao hedefini açıkladı: "İçimdeki rekabetçi canavar başarılı olmak istiyor”

Max Verstappen, Portimao'da ilk kez çıkacağı GT World Challenge Europe Endurance Cup mücadelesi öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu.

Heiko Stritzke Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 16 Eki 2026 09:00

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Dört kez F1 dünya şampiyonu Max Verstappen, GT3 yarışlarına olan ilgisini bu hafta sonu Autodromo Internacional do Algarve'de (Portimao) düzenlenecek sezon finaliyle bir üst seviyeye taşıyor. Verstappen Racing adına 3 numaralı Mercedes-AMG GT3 direksiyonuna geçecek olan Hollandalı pilot, hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

Perşembe günü gerçekleştirilen iki saatlik test seansında Chris Lulham ve Ben Barnicoat ile aracı paylaşan Verstappen, seansı GetSpeed ekibinin ardından en hızlı ikinci dereceyle tamamladı.

Tek kişilik F1 araçlarından çok daha ağır olan GT3 aracına alışma sürecini değerlendiren dünya şampiyonu pilot, serideki rekabet düzeyinin yüksekliğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Portekiz'i her zaman çok sevmişimdir. Asıl pilotlarımızın takvim çakışmasını görünce 'Direksiyona geçmekten memnuniyet duyarım' dedim.”

“Tabii ki referanslarım Nürburgring Nordschleife'dendi, bu yüzden araca bu pistte alışmak biraz zaman aldı. Ancak Mercedes-AMG GT3 çok dengeli ve son derece rekabetçi bir araç.”

“Burada seviye inanılmaz yüksek. Griddeki pilotların bir kısmıyla küçüklüğümde yarışmıştım, bir kısmı ise dünyanın dört bir yanında büyük başarılar elde etmiş tecrübeli isimler.”

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing

Fotoğraf: Max Verstappen

“Aradaki farkların ne kadar küçük olduğunu görebiliyorsunuz. Bu tarz bir aracı sürerken biraz konfor alanımın dışına çıkıyorum ama buna bayılıyorum. Her kategoride yarışmayı çok seviyorum."

Takım arkadaşı Ben Barnicoat ile 2012 yılında karting döneminde Charles Leclerc ve Anthoine Hubert gibi isimlerle birlikte yarıştıklarını hatırlatan Verstappen, simülatör dünyasından gerçek pistlere adım atan Chris Lulham’ın da her yarışta kendini geliştirdiğini belirtti.

IndyCar şampiyonu Alex Palou ile gelecekte gerçek pistte yarışmayı umduğunu söyleyen Verstappen, 2027 yılı için de büyük bir müjde verdi.

F1 takviminin elvermesi halinde 2027 Spa 24 Saat yarışına katılmayı hedeflediğini açıklayan Verstappen, hafta sonu hedefiniyse tek cümleyle özetledi: "Elbette eğlenmek istiyoruz ama içimdeki rekabetçi canavar da başarılı olmak istiyor. Buraya kazanmaya geldik. Hedefimiz her zaman bu."

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- Motorsport.com Ekibi

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