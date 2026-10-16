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Güncellendi: Verstappen, Portimao antrenmanında temas yaşadı: Hakem kararı açıklandı

GT World Challenge Europe Portimao hafta sonunun ilk serbest antrenman seansında piste çıkan Verstappen, yaşadığı temas nedeniyle inceleme altına alındı.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 16 Eki 2026 12:26

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Verstappen Racing

Portimao’da düzenlenen GT World Challenge Europe sezon finalinin ilk serbest antrenman seansında pistte oldukça fazla tur atan dört kez F1 dünya şampiyonu Max Verstappen, GT3 aracıyla uyum sağlama sürecinde küçük bir hata yaptı.

Seansın ilk dakikalarında mesafe ayarını kaçıran Hollandalı pilot, 25 numaralı Audi ile temas yaşadı ve rakip aracın spin atmasına neden oldu. Olay ciddi bir hasarla sonuçlanmasa da hakemler kurulu temasla ilgili inceleme başlattı.

İncelemenin ardından hakemler tarafından yapılan açıklamada Verstappen'e bir kınama cezası ve bir "Uyarı Puanı" verildiği belirtildi. Verstappen bunlardan iki tane daha alırsa, katılacağı bir sonraki GTWCE yarışında beş sıra grid cezası alacak.

Kurallar gereği dört puana ulaşması durumunda 10 sıra grid cezası uygulanacak. Beş puana ulaşırsa da yaptırım, pitten geçme cezasına dönüşecek.

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- Motorsport.com Ekibi

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