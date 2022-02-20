Verstappen, Porsche ile Aragon'da piste çıktı

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Hollandalı pilot, Şubat ayının başında Estoril'de bir Porsche 911 GT2 RS Clubsport ile özel bir test gerçekleştirmişti ve bu cumartesi günü bu kez Aragon'da piste çıktı.

Verstappen, babası Jos Verstappen ve Thierry Vermeulen ile beraber tekrar Porsche'nin direksiyonuna geçti.

Yaptığı antrenman seansının ardından Verstappen, sosyal medya hesaplarından bir dizi fotoğraf paylaştı.

2021 F1 şampiyonu, önümüzdeki hafta Barselona'da yapılacak resmi sezon öncesi testiyle beraber tekrar piste dönecek. Hollandalı sürücü, birkaç gün önce de Silverstone'da RB18'in direksiyonuna geçmişti.

Takımın gerçekleştirdiği 100 kilometrelik "gizli" çekim etkinliğiyle alakalı hiçbir paylaşım yapılmadı ancak teste dair bir dizi fotoğraf ortaya çıktı.

Görüntülerde Red Bull'un tıpkı McLaren gibi pull rod ön süspansiyon tasarımı kullandığı görülüyordu.