Verstappen, Porsche GT2 RS'ini satıyor

Max Verstappen taraftarıysanız, Porsche markasının seviyorsanız ve fazladan 400 bin euronuz varsa, Red Bull pilotunun sahibi olduğu benzersiz araçlardan bir tanesini satın alabilirsiniz.

Genç sürücü, yalnızca 200 adet üretilen sınırlı sayıdaki Porsche 911 GT2 RS Clubsport aracını, Hollandalı motor sporları şirketi GP Elite'in web sitesinden satılığa çıkardı.

Otomobilin kilometresinin sadece 1200 km olduğu belirtildi. Araçta 700 beygir güç üreten 3,8 litrelik motor bulunuyor ve Verstappen, bu araçla Zandvoort'taki pisti 1 dakika 45 saniyede geçmeyi başardı.

Bir başka ilginç bilgi ise bu özel otomobilin, Verstappen'in Whatever It Takes adlı belgeselinde yer almış olması.

Verstappen, aracın çeşitli yerlerinde logosunun yer aldığı bu özel araç için 399 bin euro istiyor.

Hollandalı pilotun böyle bir aracı neden sattığı bilinmiyor. Porsche 911 GT2 RS Clubsport, kamuya açık yollarda kullanılamıyor ve genç sürücünün satış sebeplerinden birisi bu olabilir.