Verstappen: "Pole pozisyonunu kazanacağımdan emindim"

Son antrenman seansını zirvede tamamlayan Red Bull pilotu Verstappen, sıralama turlarında Ferrari pilotu Charles Leclerc ile yakın bir pole pozisyonu savaşı içerisine girdi.

Üçüncü bölümdeki ilk denemelerin ardından pole derecesinden 0.2 saniye savaş kalan Hollandalı pilot, son denemesinde daha da iyi geliyordu.

Verstappen, ilk sektörde çok iyi bir hız yakalamıştı ancak Leclerc'in havuz bölümünde kaza yapması ve ardından çıkan kırmızı bayrak, seansın kendisi için bittiği anlamına geliyordu.

Hollandalı pilot, seansın kırmızı bayrakla durdurulduğunu duyunca adeta çılgına döndü ve telsizden mühendisine, "Hay s******, bu muhteşem bir tur olabilirdi." dedi.

Verstappen, seanstan sonra yaptığı açıklamada, "Tünele girmeden önce 0.150 saniye öndeydim ve önceki turda 10 - 11. virajda 0.1 saniyeden fazla kaybettiğim bir hata yaptığımı biliyordum."

"Pole pozisyonunun, özellikle ikinci zaman turunda geleceğini biliyordum. Lastiklerde daha fazla yol tutuşuna sahiptim, son sektörde bile derecemi geliştirebilirdim."

"Fakat öyle olsaydı böyle olurdu, şöyle olurdu demenin hiçbir anlamı yok. Gerçekte olan şey kırmızı bayraktı ve işte bunlar oldu." dedi.

Verstappen, eğer Leclerc'in vites kutusunda hasar çıkarsa, parça değiştirileceği için yarışa pole pozisyonundan başlayabilir.

Perşembe günü araçtan pek de memnun olmayan Hollandalı pilot, Red Bull'un performansı konusunda mutlu görünüyor.

Verstappen, "Perşembe günü başlangıçtan itibaren denge sorunlarımız olduğunu düşündüğümüzde, gerçekten iyi bir ilerlemek kaydettik."

“Bugün çok rekabetçiydik. Burası çok dar ve antrenmandan sıralama turlarına kadar sürekli gelişiyorsunuz. Bugünkü seansların her birinde daha iyi hissettim."

"Pole pozisyonunun mümkün olduğunu biliyordum. Tabii ki Charles ile yakın olacaktı çünkü çok iyi sürüyordu. Yine de ikinciden oldukça mutlu olabilirim.”

Verstappen'i mutlu edecek şeylerden bir tanesi Lewis Hamilton'ın 7. sırada yer alması olabilir.

Verstappen, "Mümkün olduğunca çok puan toplamak her zaman için önemlidir, ancak elbette ana rakiplerinizin olabildiğince önünde olmanız gerekir."

“Bugün bu açıdan iyiydi fakat yarın işi bitirmemiz gerekiyor." dedi.