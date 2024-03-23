Verstappen: "Pole pozisyonunu almayı beklemiyorduk"

Verstappen, Albert Park'ta hafta sonuna başladığından beri Q3'e kadar hiçbir seansta zirvede yer almamıştı.

Hatta cuma günü ilk antrenman seansını lider tamamlayan McLaren pilotu Lando Norris bile, pole pozisyonunun Ferrari pilotlarından birine gideceğinden emindi.

Q1 ve Q2'de 3. sırayı elde ettikten sonra Red Bull pilotu, son bölümde hızını gösterdi ve ikinci sıradaki Carlos Sainz'a yaklaşık 0.3 saniye fark atarak pole pozisyonunu aldı.

Sıralama turlarının ardından konuşan Verstappen, yarışa ilk çizgiden başlayacak olmanın beklenmedik olduğunu dile getirdi.

"Bugün sıralamalarda pole pozisyonunu almak bizim için beklenmedikti ama Q3'ten oldukça memnunum, her iki turum da çok güzeldi ve keyifliydi."

"Şimdiye kadar biraz zorlu bir hafta sonu geçirdik ama sonunda orada olmayı başardık, bu yüzden çok mutluyuz."

Pazar gününden beklentisi sorulduğunda ise son Dünya Şampiyonu, Ferrari'nin anlaşılmayan performansının yarışı heyecanlı kılacağı yanıtını verdi: "Ferrari yarış temposunda hızlı görünüyor, bu yüzden yarın için biraz soru işaretine sahibiz."

"Ama sanırım yarışı heyecanlı kılacak şey de bu."