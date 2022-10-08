Verstappen: "Pole pozisyonunu almak harika"

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Max Verstappen, sıralama turlarının ilk bölümünde en hızlı zamanı yaparken, ikinci bölümde sadece bir turla son bölüme kaldı.

Son bölümdeki ilk turu harikaydı ve 0.2 saniye farkla Charles Leclerc-Carlos Sainz ikilisini geçmeyi başardı. Son turunda hata yapsa da, rakiplerinin derecelerini istedikleri kadar geliştirememesinin ardından bu yılki beşinci pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Verstappen şimdi pazar günkü yarışı ilk sırada bitirmeyi ve en hızlı turu da atarak şampiyon olmayı hedefleyecek.

Seansın ardından konuşan Verstappen, "Burada tekrar yarışmak inanılmaz bir his."

"Özellikle de düşük yakıtla sürüş yaptığınız sıralama turlarında, bu araçlar ilk sektörde gerçekten canavar gibi oluyorlar."

"Tabii ki pole pozisyonunda olduğum için çok mutluyum ama buraya geri döndüğüm için daha da mutluyum."

"Son turumda araçtan bir parça koptu, sanırım kanalın bir parçasıydı. Büyük ihtimalle bundan ötürü derecemi geliştiremedim, yine de ilk turum pole pozisyonu için yeterliydi." dedi.

Pazar günü tamamen farklı bir hava olabilir ve yağmur tüm gridi karıştırabilir.

Verstappen, "İlginç olacak, öncelikle havanın nasıl olacağını görmemiz lazım. Bazılarına göre kuru geçecek, bazılarına göre ise yarış sırasında bir noktada yağmur yağacak."

"Yani bu konudan ne olacağını görmemiz lazım fakat iyi bir aracımız olduğuna eminim. Bu yüzden yarış için heyecanlıyım." dedi.

Verstappen, son bölümdeki ilk turuna başlarken, lastiklerini ısıtmaya çalışıyordu ve Lando Norris yeni tur başlamak için arayı kapattı.

Sonrasında Verstappen aracının arkasını bir anlığına kaybetti ve Norris kendisine çarpmamak için pist dışına kaçtı.

Şimdi inceleme altında olan Verstappen, ne olduğu sorusuna, "Orada oldukça yavaş sürüyordum ve hızlanmaya çalıştım. Fakat lastiklerim oldukça soğuktu, bu yüzden tehlikeli bir an yaşadım."

"Tabii ki Lando da o an beni geçmeye çalışıyordu, bu yüzden benden biraz kaçınmak zorunda kaldı.

"Neyse ki bir şey olmadı." dedi.