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Formula 1 Kanada GP

Verstappen: "Pole pozisyonunda olmayı hak etmedik"

Red Bull pilotu Max Verstappen, pole pozisyonu Mercedes'in daha çok hak ettiğini söylüyor.

Ezel Tan
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

George Russell, Mercedes'in güçlü göründüğü günde pole pozisyonunu almayı başardı fakat Max Verstappen'in son turu Russell ile aynıydı.

Günü yorumlayan Verstappen şöyle dedi: "Genel olarak kötü bir sıralama olmadığını düşünüyorum. Daha önce de söylendiği gibi, Q3 Mercedes için seansların en zayıfıydı."

"Tam olarak aynı tur zamanında olmak harika fakat geriye dönüp saf hızlarına baktığınızda, ikinci olmalıydım. Çünkü Q2'den sonra onların tur zamanlarını gördüm ve 'böyle bir şey yapabilmemin imkanı yok' dedim."

"Sonra tabii ki arada biraz yağmur yağdı ve şartlar değişti."

"Genel olarak bizim için hafta sonu bir kez daha dağınıktı, çok fazla küçük sorun vardı."

"Sonrasında, araçta mümkün olan en iyi dengeyi bulmaya çalıştık, ki sıralama turlarında iyi bir denge yakaladığımızı düşünüyorum."

"Bundan oldukça memnundum. Bence artık sorun yaşamadan daha temiz hafta sonları geçirebilmemiz gerekiyor."

"Bunun da bize biraz yardımcı olacağını düşünüyorum."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Aracın Monako'ya kıyasla ne kadar farklı olduğu sorusuna Verstappen, "Hâlâ aynı şeylerle mücadele ediyoruz fakat pist düzeni Monako'ya kıyasla yardımcı oluyor."

"Monako'da çok daha fazla düşük hızlı viraj vardı, bu nedenle iyi bir sürüşe ve mekanik tutuşa sahip olmak gerçekten önemli."

"Burada elbette daha fazla aero söz konusu. Kerblere çıkmanız gereken ya da engebeli olan birkaç yer var. Fakat bu sınırlamaları biliyoruz, bu yüzden sadece bunun üzerinde çalışmamız gerekiyor."

"Bu yüzden genel olarak burada ikinci olmanın iyi olduğunu düşünüyorum." cevabını verdi.

Mercedes'in temposuna şaşırıp şaşırmadığı sorusuna Verstappen, "Bence genel olarak, tüm gride baktığınızda, iyi ya da  kötü sürprizler vardı."

"Bu sadece herkesin birbirine yaklaştığını ve farkı yaratan şeyin küçük detaylar olduğunu gösteriyor."

"Elbette aracınızdaki bazı zayıflıkları biliyoruz, diğer takımların da kendi zayıflıkları var, bu yüzden bunu da bakmamız ve bazı pist düzenlerinde bunu dikkate almanız gerekiyor"

"Yine de tüm bunlar Formula 1 için iyi." cevabını verdi.

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