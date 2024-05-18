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Formula 1 Emilia Romagna GP

Verstappen: "Pole pozisyonunda olmayı beklemiyordum!"

Max Verstappen, Emilia-Romagna GP'de pole pozisyonunda olmayı beklemediğini, çünkü şu ana kadar zor bir hafta sonu geçirdiklerini söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen, Imola'da sıralama turlarına kadar hiçbir seansta zirvede yer alamadı. 

Bu sebeple üç kez Dünya Şampiyonu'nun pazar günkü yarış için pole pozisyonundan başlayıp başlayamayacağı merak konusuydu.

Ancak Verstappen, pole serisini bozmadı ve en hızlı turu atarak üst üste 8. pole pozisyonunu elde etti.  

Red Bull pilotu, "Şimdiye kadar zor bir hafta sonu geçirdik, hatta bu sabah bile zordu."

"Burada pole pozisyonunda olduğum için inanılmaz mutluyum. Bunu gerçekten beklemiyordum."

"Sıralama öncesinde bazı son değişiklikler yaptık ve bunlar daha iyi hissetmemi sağladı. Aracı daha fazla zorlayabildim."

"Bu pist inanılmaz. Sıralama turlarında sınırda olmak, çakıllara yakın olmak inanılmazdı. Son virajda çakıllara taştım."

"Adrenalin çok ama çok yüksek." dedi.

Ayrton Senna'nın üst üste 8 pole rekorunu egale etmesi üzerine ise Verstappen, şunları söyledi: "Bu benim için harika ve çok özel."

"Vefatının üzerinden 30 yıl geçti, bu yüzden pole pozisyonunu elde etmekten çok memnunum ve bu bir bakıma onun için de güzel bir anı."

"O inanılmaz bir F1 pilotuydu, özellikle de sıralama turlarında." 

"Bu takım için harika bir gün. Çok ama çok mutluyum."

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