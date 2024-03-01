Verstappen: "Pole pozisyonu biraz beklenmedikti ancak her şeyi bir araya getirdik"

2024'e yeni aracında yaptığı cesur değişikliklerle başlayan Red Bull, kış testlerinin ardından favori görülüyordu ancak Bahreyn GP hafta sonuna pek iddialı başlamadı.

Ne Verstappen, ne Red Bull sıralamaların son seansına kadar hiçbir seansta ilk sırayı alamadı. Özellikle antrenmanlarda geride görünen Verstappen, sıralamaların başlamasıyla yavaş yavaş hızını göstermeye başladı ve günün sonunda Bahreyn'de pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Verstappen, 1:29.179'luk derecesiyle günün en hızlı ismi olurken, Ferrari pilotu Charles Leclerc onun 0.228 sn gerisinde 2. oldu.

Sıralamaların hemen ardından gerçekleştirilen röportajda konuşan Verstappen, "Çok eğlenceliydi. Pistin yol tutuşu çok iyiydi ancak son iki gündeki rüzgar nedeniyle tüm turu bir araya getirmek zordu. Sıralama turlarında da durum aynıydı."

"3. çeyrekte her şeyi ortaya koymak biraz daha zordu ama pole pozisyonunda olduğum için çok mutluyum. Biraz beklenmedik bir durumdu ama neyse ki sıralamalarda araç bize doğru geldi ve aracın tamamında biraz daha mutlu hissettim." dedi.

Verstappen, geçen sene sıralamalara göre yarışlarda daha güçlüydü. Cuma günü gerçekleştirilen uzun sürüşlerde de en iyi ortalamaya sahip isim Verstappendi.

Yarış performansı için Verstappen, "Yarış da yakın geçecek. Biz de iyi görünüyoruz ama yarın göreceğiz. Güçlü bir yarış çıkarabileceğimizden eminim." dedi.

Verstappen, Bahreyn'deki pole pozisyonu ile kariyerinin 33. pole pozisyonunu almış oldu.