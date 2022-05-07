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Formula 1 / Miami GP Haberler

Verstappen, pole mücadelesi verebildikleri için şaşkın

Red Bull pilotu Max Verstappen, Miami Grand Prix'si sıralama turlarında pole pozisyonu mücadelesi verebildikleri için şaşkın olduğunu söyledi.

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Verstappen, pole mücadelesi verebildikleri için şaşkın
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Tarihin ilk Miami Grand Prix'si sıralama turlarında Red Bull ve Ferrari arasında pole pozisyonu mücadelesi vardı.

Son bölümde Charles Leclerc, Carlos Sainz ve Max Verstappen'in güçlü turlarıyla heyecan yaşandı. Charles Leclerc, seansı 1:28.796 yaparak lider tamamlarken Carlos Sainz ikinci sırada yer aldı.

Max Verstappen ise son turunda yaptığı hata nedeniyle zaman kaybetti ve turunu yarıda bırakarak üçüncü sırada kaldı.

Red Bull pilotu, cuma günü aracındaki sorunlar nedeniyle antrenmanlarda yeterince tur atamamıştı ve takım, çok az veri toplayabildiklerini açıklamıştı. 

Seansın ardından konuşan Verstappen şunları söyledi: "Elbette genel olarak sıralamadan memnunum."

"Dün tam anlamıyla dört ya da beş tur attım. Bu nedenle bugün hâlâ pisti öğrenmeye ve araçta düzgün bir denge bulmaya çalışıyorduk."

"Sıralamada gerçekten rekabetçi olmak beni biraz şaşırttı. Çünkü burası öğrenmesi kolay bir pist değil."

"Elbette pole almak isterdim ama geldiğimiz yere bakılırsa gerçekten iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum."

"Fakat hafta sonlarını daha az zor hale getirmemiz gerekiyor çünkü bu şekilde gidersek her zaman zorlu olacak."

"Yine de yarın iyi bir fırsatımız var. Yüksek hızımız ve aracı sürmek oldukça iyi. Bu yüzden sabırsızlanıyorum."

Verstappen, son sektörde vakit kaybetmesine sebep olan hatası hakkında, "Normal yarış çizgisinin dışı çok kaygan."

"Yarın birçok şey olabilir ve hava bugünden bile daha sıcak olacak."

"Yani aynı zamanda biraz lastiklerin nasıl davranacağına da bağlı olacak." dedi.

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