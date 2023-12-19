Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Verstappen: "Pitt ve Hamilton'ın filmi ilgimi çekmiyor"

Max Verstappen, Brad Pitt'in rol aldığı Lewis Hamilton bağlantılı F1 filminden pek olmadığını söyledi.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Brad Pitt filming F1 race movie

Son yıllarda popülaritesi giderek artan Formula 1, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok yeni taraftarın ilgisini çekti.

Bu da F1 temalı yapımların sayısında artışa yol açtı ve Lewis Hamilton'ın yapımcılığını üstlendiği, başrolünde ise Brad Pitt'in oynadığı yeni F1 filmi merakla beklenenler arasına girdi.

Formule1.nl Verstappen'e bu konuyu sorarken, Hollandalı pilot yeni film hakkında çok heyecanlı görünmedi.

Sözlerine hiç Brad Pitt filmi izleyip izlemediği sorusuna yanıt vererek başlayan Hollandalı pilot, "Evet, çok fazla. Ocean's Eleven, Ocean's Twelve ve diğerleri. Bu filmler aklımdan çıkmıyor. Zaten filmleri severim ve Brad Pitt de elbette süper bir aktör."

"Austin'deki Amerika Grand Prix'sinden önce yeni filmden bazı sahneler gördüm. Sürücüler brifingi sırasında bize izlettiler ve nasıl çekildiğini anlattılar."

"Seyretmesi güzeldi fakat benim ilgimi çekmedi. Kendi sporumla ilgili bir film izlemeye ihtiyacım yok."

"Bu film uydurma bir hikayeden oluşuyor ve her şey insanların ilgisini çekmek adına aşırı dramatize ediliyor."

"Ben de bunu pek sevmiyorum." dedi.

Hamilton geçtiğimiz haftalarda bu filmin 2025 yılında vizyona girmesini beklediğini açıklamış.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Wolff: "Verstappen'in üstünlüğü, Formula 1'in popülaritesine zarar vermedi"
Sonraki haber Aston Martin, 2024 aracında "devrim" yapmayacak

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Alonso: "2023 özel bir yıldı çünkü normalde 'aracın yapamayacağı şeyler' yaptık"

Alonso: "2023 özel bir yıldı çünkü normalde 'aracın yapamayacağı şeyler' yaptık"

Formula 1
Bahreyn GP

Alonso: "2023 özel bir yıldı çünkü normalde 'aracın yapamayacağı şeyler' yaptık" Alonso: "2023 özel bir yıldı çünkü normalde 'aracın yapamayacağı şeyler' yaptık"

Verstappen, 2023 sezonunda Red Bull'dan 70 milyon dolar kazanmış

Verstappen, 2023 sezonunda Red Bull'dan 70 milyon dolar kazanmış

Formula 1

Verstappen, 2023 sezonunda Red Bull'dan 70 milyon dolar kazanmış Verstappen, 2023 sezonunda Red Bull'dan 70 milyon dolar kazanmış

2024 Dünya Superbike Şampiyonası gridi açıklandı

2024 Dünya Superbike Şampiyonası gridi açıklandı

World Superbike

2024 Dünya Superbike Şampiyonası gridi açıklandı 2024 Dünya Superbike Şampiyonası gridi açıklandı

Son Haberler

2023 Formula 1 sezonunun öne çıkan 10 olayı

2023 Formula 1 sezonunun öne çıkan 10 olayı

F1 Formula 1

2023 Formula 1 sezonunun öne çıkan 10 olayı 2023 Formula 1 sezonunun öne çıkan 10 olayı

Brown, Red Bull ve AlphaTauri ortaklığı konusunda endişeli

Brown, Red Bull ve AlphaTauri ortaklığı konusunda endişeli

F1 Formula 1

Brown, Red Bull ve AlphaTauri ortaklığı konusunda endişeli Brown, Red Bull ve AlphaTauri ortaklığı konusunda endişeli

Alonso: "2023 özel bir yıldı çünkü normalde 'aracın yapamayacağı şeyler' yaptık"

Alonso: "2023 özel bir yıldı çünkü normalde 'aracın yapamayacağı şeyler' yaptık"

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Alonso: "2023 özel bir yıldı çünkü normalde 'aracın yapamayacağı şeyler' yaptık" Alonso: "2023 özel bir yıldı çünkü normalde 'aracın yapamayacağı şeyler' yaptık"

Honda USA, Aston Martin'in 2026 güç ünitesine katkıda bulunacak

Honda USA, Aston Martin'in 2026 güç ünitesine katkıda bulunacak

F1 Formula 1

Honda USA, Aston Martin'in 2026 güç ünitesine katkıda bulunacak Honda USA, Aston Martin'in 2026 güç ünitesine katkıda bulunacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol