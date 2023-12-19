Verstappen: "Pitt ve Hamilton'ın filmi ilgimi çekmiyor"
Max Verstappen, Brad Pitt'in rol aldığı Lewis Hamilton bağlantılı F1 filminden pek olmadığını söyledi.
Son yıllarda popülaritesi giderek artan Formula 1, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok yeni taraftarın ilgisini çekti.
Bu da F1 temalı yapımların sayısında artışa yol açtı ve Lewis Hamilton'ın yapımcılığını üstlendiği, başrolünde ise Brad Pitt'in oynadığı yeni F1 filmi merakla beklenenler arasına girdi.
Formule1.nl Verstappen'e bu konuyu sorarken, Hollandalı pilot yeni film hakkında çok heyecanlı görünmedi.
Sözlerine hiç Brad Pitt filmi izleyip izlemediği sorusuna yanıt vererek başlayan Hollandalı pilot, "Evet, çok fazla. Ocean's Eleven, Ocean's Twelve ve diğerleri. Bu filmler aklımdan çıkmıyor. Zaten filmleri severim ve Brad Pitt de elbette süper bir aktör."
"Austin'deki Amerika Grand Prix'sinden önce yeni filmden bazı sahneler gördüm. Sürücüler brifingi sırasında bize izlettiler ve nasıl çekildiğini anlattılar."
"Seyretmesi güzeldi fakat benim ilgimi çekmedi. Kendi sporumla ilgili bir film izlemeye ihtiyacım yok."
"Bu film uydurma bir hikayeden oluşuyor ve her şey insanların ilgisini çekmek adına aşırı dramatize ediliyor."
"Ben de bunu pek sevmiyorum." dedi.
Hamilton geçtiğimiz haftalarda bu filmin 2025 yılında vizyona girmesini beklediğini açıklamış.
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG
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