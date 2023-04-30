Önceki / Norris: "Öndeki araçlara yetişmek için elimden geleni yaptım"
Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Verstappen: "Pit stop kararını gözden geçirmeliyiz"

Max Verstappen, Red Bull'un Azerbaycan Grand Prix'sindeki pit stop kararının gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Verstappen: "Pit stop kararını gözden geçirmeliyiz"

Nyck de Vries, 10. turda 6. virajda bariyere çarparak AlphaTauri'sinin sol ön süspansiyonunu kırdı ve aracını durdurarak yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Red Bull o turun sonunda Verstappen'i pite almayı tercih etti ancak Verstappen pitten çıkarken güvenlik aracı çıktı. 

Bu durum Verstappen'in rakiplerinin pite girmesine sebep oldu ve pitlerin ardından Sergio Perez ve Charles Leclerc, Verstappen'in önüne geçti.

Yarış yeniden başladığında Verstappen Leclerc'i geçmeyi başardı ancak yanlış zamanlanmış pit stopun yarışına zarar verdiğini ve bunun takımın incelemesi gereken bir konu olduğunu düşündü.

Verstappen, "Bir aracın durduğunu gördüm, belki de lastikleri kilitlendi diye düşündüm." 

"Yani, araçta bir tekerleğin hasar gördüğünü açıkça görebiliyordunuz ve piste geri dönebilecek olsa bile pite varamayacak gibi görünüyordu."

"Bunu ekranda görüyorsunuz ama tekerleğin araca düzgün bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını ayrıntılı olarak inceleyemiyorsunuz. Yani tabii ki takımın bu konuda biraz daha fazla kontrolü var. Ama dediğim gibi, farklı yapabileceğimiz bir şey olup olmadığını araştıracağız."

"Pit çağrısının tam olarak ne zaman geldiğini de bilmiyorum, bu yüzden şu anda bir şey söylemek biraz zor." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1st position, arrives in Parc Ferme

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1st position, arrives in Parc Ferme

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Verstappen, yarış yeniden başladığında Perez'i yakalamak ve DRS'yi yakalamak için zorlamaya çalıştığını ancak aradaki farkı kapatmaya çalışırken lastiklerinin ömrünü çok fazla tükettiğini açıkladı.

O andan itibaren RB19'un dengesini sağlamakta zorlandığı için, lastiklerini korumaya karar verdi.

Verstappen, "Güvenlik aracından sonra DRS kullanabilmek için Checo'ya baskı yapmaya çalıştım. Sanırım bir keresinde buna çok yaklaşmıştım, ama gerçekten ona çok yakın durmaya çalışıyordum."

"Muhtemelen bu kadar uzun bir stint için lastiklerime biraz fazla zarar verdim. Bu yüzden bir noktada, lastiklerime tamamen zarar vermemek için biraz kendime odaklanmaya çalıştım."

"Ancak virajın ortasına girişte iyi bir denge sağlamak çok zordu, burada bunu doğru yapmak gerekiyor. Ben ise bu esnada arkadan ve önden kayma ile mücadele ediyordum, bu yüzden tüm yarış boyunca direksiyonumda birçok şey denedim ve araçta biraz daha iyi bir his ve denge elde etmeye çalıştım."

"Aslında yarışın sonuna doğru iyi bir nokta bulduğumu düşünüyorum çünkü son 10 turum çok daha güçlüydü."

paylaşım
yorumlar

Norris: "Öndeki araçlara yetişmek için elimden geleni yaptım"
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Norris: "Öndeki araçlara yetişmek için elimden geleni yaptım"

Norris: "Öndeki araçlara yetişmek için elimden geleni yaptım"

Formula 1
Azerbaycan GP

Norris: "Öndeki araçlara yetişmek için elimden geleni yaptım" Norris: "Öndeki araçlara yetişmek için elimden geleni yaptım"

Ocon: "En hızlı araçları geride tutmayı başardık"

Ocon: "En hızlı araçları geride tutmayı başardık"

Formula 1
Azerbaycan GP

Ocon: "En hızlı araçları geride tutmayı başardık" Ocon: "En hızlı araçları geride tutmayı başardık"

FIA, pit yolu olayının bir daha yaşanmaması için bazı 'adımlar' atacak

FIA, pit yolu olayının bir daha yaşanmaması için bazı 'adımlar' atacak

Formula 1
Azerbaycan GP

FIA, pit yolu olayının bir daha yaşanmaması için bazı 'adımlar' atacak FIA, pit yolu olayının bir daha yaşanmaması için bazı 'adımlar' atacak

Son Haberler

Bakü'de en hızlı pit stopu Red Bull yaptı

Bakü'de en hızlı pit stopu Red Bull yaptı

F1 Formula 1
Azerbaycan GP

Bakü'de en hızlı pit stopu Red Bull yaptı Bakü'de en hızlı pit stopu Red Bull yaptı

Horner, Red Bull'un bu yılki gelişiminden memnun değil

Horner, Red Bull'un bu yılki gelişiminden memnun değil

F1 Formula 1

Horner, Red Bull'un bu yılki gelişiminden memnun değil Horner, Red Bull'un bu yılki gelişiminden memnun değil

Marko: "Checo, Bakü'de harika bir yarış çıkardı"

Marko: "Checo, Bakü'de harika bir yarış çıkardı"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP

Marko: "Checo, Bakü'de harika bir yarış çıkardı" Marko: "Checo, Bakü'de harika bir yarış çıkardı"

Hamilton güncellemeleri almak için artık "günleri ve haftaları sayıyor"

Hamilton güncellemeleri almak için artık "günleri ve haftaları sayıyor"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP

Hamilton güncellemeleri almak için artık "günleri ve haftaları sayıyor" Hamilton güncellemeleri almak için artık "günleri ve haftaları sayıyor"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.