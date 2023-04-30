Verstappen: "Pit stop kararını gözden geçirmeliyiz"

Nyck de Vries, 10. turda 6. virajda bariyere çarparak AlphaTauri'sinin sol ön süspansiyonunu kırdı ve aracını durdurarak yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Red Bull o turun sonunda Verstappen'i pite almayı tercih etti ancak Verstappen pitten çıkarken güvenlik aracı çıktı.

Bu durum Verstappen'in rakiplerinin pite girmesine sebep oldu ve pitlerin ardından Sergio Perez ve Charles Leclerc, Verstappen'in önüne geçti.

Yarış yeniden başladığında Verstappen Leclerc'i geçmeyi başardı ancak yanlış zamanlanmış pit stopun yarışına zarar verdiğini ve bunun takımın incelemesi gereken bir konu olduğunu düşündü.

Verstappen, "Bir aracın durduğunu gördüm, belki de lastikleri kilitlendi diye düşündüm."

"Yani, araçta bir tekerleğin hasar gördüğünü açıkça görebiliyordunuz ve piste geri dönebilecek olsa bile pite varamayacak gibi görünüyordu."

"Bunu ekranda görüyorsunuz ama tekerleğin araca düzgün bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını ayrıntılı olarak inceleyemiyorsunuz. Yani tabii ki takımın bu konuda biraz daha fazla kontrolü var. Ama dediğim gibi, farklı yapabileceğimiz bir şey olup olmadığını araştıracağız."

"Pit çağrısının tam olarak ne zaman geldiğini de bilmiyorum, bu yüzden şu anda bir şey söylemek biraz zor." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1st position, arrives in Parc Ferme Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Verstappen, yarış yeniden başladığında Perez'i yakalamak ve DRS'yi yakalamak için zorlamaya çalıştığını ancak aradaki farkı kapatmaya çalışırken lastiklerinin ömrünü çok fazla tükettiğini açıkladı.

O andan itibaren RB19'un dengesini sağlamakta zorlandığı için, lastiklerini korumaya karar verdi.

Verstappen, "Güvenlik aracından sonra DRS kullanabilmek için Checo'ya baskı yapmaya çalıştım. Sanırım bir keresinde buna çok yaklaşmıştım, ama gerçekten ona çok yakın durmaya çalışıyordum."

"Muhtemelen bu kadar uzun bir stint için lastiklerime biraz fazla zarar verdim. Bu yüzden bir noktada, lastiklerime tamamen zarar vermemek için biraz kendime odaklanmaya çalıştım."

"Ancak virajın ortasına girişte iyi bir denge sağlamak çok zordu, burada bunu doğru yapmak gerekiyor. Ben ise bu esnada arkadan ve önden kayma ile mücadele ediyordum, bu yüzden tüm yarış boyunca direksiyonumda birçok şey denedim ve araçta biraz daha iyi bir his ve denge elde etmeye çalıştım."

"Aslında yarışın sonuna doğru iyi bir nokta bulduğumu düşünüyorum çünkü son 10 turum çok daha güçlüydü."