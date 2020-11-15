Verstappen, pit çıkışı olayı için ceza almadı

Pit çıkışında yer alan beyaz çizgiyi geçmek ciddi cezalardan birisi. Bu tür ihlallerde genelde 5 sn cezası veriliyor.

Yarışta birkaç defa spin atan Verstappen, takım arkadaşı Alex Albon'un 1.6 sn önünde 6. olmayı başarmıştı.

Televizyon görüntülerinde Verstappen'in pit çıkışında beyaz çizgiyi geçtiği, en azından çizgiye dokunduğu görülmüştü. Bu yüzden olayın yarıştan sonra inceleneceği duyuruldu.

Olay anını birçok açıdan görüntüleyen hakemler, kesin sonuca varamadılar ve Verstappen'in bundan bir fayda sağlamadığını söylediler. Bunun üzerine Red Bull pilotuna herhangi bir ceza verilmedi.

Açıklamada, "Farklı kameralardan ve açılardan video görüntülerini incelenmesinin ardından, hakemler 33 numaralı aracın pit yolu ile yarış bölümünü ayıran beyaz çizgiyi tamamen geçtiğini gösteren bir sonuca ulaşamadılar." sözlerine yer verildi.

Hakemler aynı zamanda Haas pilotu Kevin Magnussen'i de incelediler. Magnussen, pit yolundan güvensiz çıkarıldığı gerekçesiyle inceleme altına alınmıştı.

Haas, Magnussen'in tekerleğinin doğru bir şekilde takılmadığını fark edince ona hemen durmasını söyledi. Danimarkalı pilot, pit yolundan çıktıktan hemen sonra durdu ve yarışa veda etti.

Hakemler, bu incelemede güvensiz çıkış olmadığını belirlediler ve ceza vermediler.

Bir diğer inceleme Williams'tan Nicholas Latifi için yapıldı. Latifi, Romain Grosjean ile olan teması nedeniyle kınama cezası aldı.

Latifi'nin Daniel Ricciardo ve Grosjean ile olan olaylarına ise şartların sebep olduğu belirtildi.