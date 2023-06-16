Verstappen: "Pistin tümsekli yapısı aracımıza kesinlikle uymuyor"
Kanada'da ilk günü 6. sırada noktalayan Max Verstappen, pistin tümsekli yapısının RB19'a uymadığını ve bu yüzden bazı alanlarda sınırlamaları olduğunu dile getirdi.
Montreal'de oldukça ilginç bir gün geride kaldı. Birinci antrenmanın sadece 5 dakikasının yeşil bayraklar altında koşulmasının sonrasında ikinci antrenmana 30 dakika eklendi ve 90 dakikalık bir seans izledik.
Yine de 2 kırmızı bayrak daha çıkmasından dolayı pilotlar ve takımlar biraz zaman kaybettiler. Şampiyona lideri Max Verstappen ikinci seansta hem tek tur hem de yarış temposuna odaklanabildi.
Hollandalı pilot özellikle vites inerken yaşanan gecikmelerden şikayetçiydi, pistin tümsekli yapısı da bu noktada Red Bull'a pek yardımcı olmadı. Red Bull genel olarak tümseklerde ve bordürlerde rakipleri kadar iyi performans gösteremedi.
İyi bir gün geçirmediklerini düşünen Verstappen, kırmızı bayraklarla dolu günü altıncı sırada noktaladı ve seansların ardından medyaya verdiği demeçlerde şunları söyledi: "İlk seansı yapamadığımız için basit bir gün olmadı ama bu herkes için aynıydı. En azından ikinci antrenmanda biraz sürüş yapabildik."
"Bence yapmamız gereken bazı işler var, araç tümseklerde ve bordürlerde çok iyi değil. Çok kötü de değil ama kesinlikle bir iki ince ayar yapmamız gerek."
"Seansın sonunda yağan yağmuru gördük, muhtemelen yarın da [Cumartesi] yağmur yağacak ve Pazar kuru olacak."
"Rakiplerimiz bize daha yakınlar mı göreceğiz. Bence biz iyi bir gün geçirmedik, belki onlar iyi bir gün geçirmiştir. Biz araçtaki sınırlamalarımızı biliyoruz. Tümsekler ve bordürlerdeki sorunlarımızı biliyoruz, bu pist kesinlikle paketimize uymuyor ama birkaç alanda gelişim bulmaya çalışacağız."
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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