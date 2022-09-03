Verstappen: "Piste meşale atılması aptalca"

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2022 Hollanda GP'si sıralama turları heyecanlı bir pole pozisyonu mücadelesinin yanı sıra taraftarların yol açtığı ufak bir skandalla da hatırlanacak.

Sıralama turlarının ikinci bölümünün başlamasından sadece bir dakika sonra seans kırmızı bayrakla durduruldu, bu sırada pistte yalnızca Alex Albon vardı. Kırmızı bayrağın sebebi ise bir taraftarın piste meşale atmasıydı!

Kısa süre sonra bir açıklama yapan FIA, meşale atan şahsın bulunduğunu ve pist dışına çıkarıldığını söyledi, ancak bu olay çok tartışılacak gibi.

Autosport/Motorsport.com tarafından yerel taraftarların davranışları hakkındaki düşünceleri sorulan Verstappen, vatandaşlarını bu tür davranışlardan uzak durmaları için uyardı.

Verstappen, "Bu gerçekten aptalca. Meşaleler güzel bir görünüm veriyor, ancak piste bir meşale atmak tamamen aptalca. Bunu yapan şahsın pistten atıldığını düşünüyorum."

"Böyle şeyler yapmamalısınız, bu hiç kimse için iyi değil. Kendiniz açısından ışarı atılabilir ve yarışı izleyemeyebilirsiniz, bizim açımızdan ise seans yabancı madde nedeniyle durdurulabilir." dedi.

Fans Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Basın toplantısında Verstappen'in hemen yanında yer alan Charles Leclerc de "böyle şeyler yapılmaması gerektiğini" vurguladı ve "gelecekte bu tür olayları engelleyecek bir şeylerin yapılmasını umduğunu" söyledi.

Carlos Sainz ise Hollanda GP'si organizatörlerinden "ne zaman meşale kullanılıp kullanılmayacağı" konusunda bir düzenleme yapılmasını istedi -ki aslında organizatörler piste meşale sokulmasını tamamen yasaklamıştı!

Espri yapan Sainz, "Bence Max'in pole pozisyonunu [elde etmesi] için tur içinde bunları kullanmaları iyiydi ama yarışın ortasında ya da mücadelenin ortasında olduğumuz ilk turda bunları kullanmamalılar."

"Bu araçlarla saatte 300 km/s hızla giderken dumanın dikkatinizi dağıtmasını istemezsiniz."

"Umarım organizatörler meşalelerin ne zaman kullanılacağı ve ne zaman kullanılmayacağı konusunda iyi bir iş çıkarabilir. -daha da önemlisi ne zaman piste atılmaması gerektiği konusunda da."

Fans Fotoğraf: Erik Junius

Verstappen taraftarları birkaç senedir başta Avusturya olmak üzere birçok pistte turuncu meşaleler yakmalarıyla biliniyor, bunun yanı sıra İtalya'da Tifosi ve Meksika'da Perez hayranlarının da benzer davranışlarda bulunduğunu görmüştük.

Meşaleler bolca duman çıkarıyor, bu da zaman zaman pilotların görüşünü ciddi şekilde etkiliyor -bu durumdan söz eden isimlerden biri Nicholas Latifi.

Geçen seneki yarışta duman nedeniyle hiçbir şey göremediğini söyleyen Latifi, "Yarış devam ederken böyle bir olay yaşanması epey tehlikeli olabilir. Belki daha sıkı güvenlik kontrolleri yapılmalı... bu mümkün olmayabilir, nitekim 100.000 kişiyi düzgün bir şekilde tarayamazsınız ama bunu yapan biri görülürse daha katı sonuçlar doğurur."

"Çoğu zaman çok belirgin turuncu bir duman görüyorum ve 'tamam, bu çakıl tozu değil, bir işaret fişeği' diyorum."

"Buna rağmen Spa'da birkaç kez 'acaba biri pist dışına mı çıktı, sarı bayraklar mı var' diye düşündüm. Ne olup bittiğini anlayamıyorsunuz."

"Bu hiç ideal değil ve özellikle de her şeyin çok yakın olduğu böyle bir pistte -nitekim Spa ve Red Bull Ring tribünleri pistten çok daha uzakta."

"Bence taraftarların biraz uslu durması gerekiyor." dedi.