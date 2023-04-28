Verstappen: "Piste çıkış turunda farklı bir şey denedik fakat bizi olumsuz etkiledi"

Max Verstappen, Bakü'deki sıralama turlarında pole pozisyonunun ana adayıydı fakat son denemelerde Charles Leclerc'in gerisinde kaldı.

Pazar günkü yarışa ikinci başlayacak Hollandalı pilot, "Burada turu bir araya getirmek gerçekten çok zor."

"İkinci tura başlarken farklı bir şey denedik, bu belki de son tur zamanı için ideal değildi."

"Fakat burada tur atmak gerçekten çok zor. Üçüncü bölümde sınırdasınız ve bir anda her şeyi toparlamaya çalışıyorsunuz... Yani hiç kolay bir iş değil."

"Yine de ikinci olmayı başardık ve yarış için çok iyi bir aracımız olduğunu biliyoruz. Yani hiç de fena değil."

"Elbette her zaman önde olmak istiyorsunuz ve bunu yapmak için o aracı geçmemiz gerekecek." dedi.

Cumartesi günkü sıralama turlarında neler yapabilecekleri sorusuna Verstappen, "Orada neler yapabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum."

"Belki daha iyi yapabileceğimiz birkaç küçük şey olabilir ama genel olarak her şey temiz bir iş yapmakla ilgili."

"Burada hata yapmak çok kolay. Bu yüzden temiz bir tur atmaya çalışıyorsunuz. Bakalım, yarın ne olacağını göreceğiz." cevabını verdi.