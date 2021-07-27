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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Verstappen: "Pist üstünde elimden geleni yapacağım"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, son yarışta olanlardan sonra ilk açıklamasını yaptı ve Macaristan GP'yi kazanmak içni elinden geleni yapacağını dile getirdi.

Verstappen: "Pist üstünde elimden geleni yapacağım"

Hollandalı pilot, Silverstone'da gerçekleştirilen yarışta Lewis Hamilton'la temas yaşamış ve ardından bariyerlere çarpıp yarış dışı kalmıştı.

Verstappen, geceye kadar hastanede kaldı ve ardından taburcu edildi. Sonrasında da Monako'daki evine döndü.

Şu anda şampiyonayı Hamilton'ın 8 puan önünde götüren Verstappen, Macaristan GP öncesi yaptığı açıklamada, Budapeşte'de zafer hedeflediğini söyledi.

"Özellikle son yarışın sonucu göz önüne alındığında bu hafta sonu piste çıkacağım için çok mutluyum. Tabii ki biraz sarsıldım ama bu kadar büyük bir darbeden sonra bunun olması normal. Fakat antrenman yapıyorum ve kendimi iyi hissediyorum."

"Bu hafta 24 saatlik bir simülasyon yarışına katıldım ve vücudumun tek bir pozisyonda ve ekran karşısında bu kadar uzun süre oturmaya nasıl tepki vereceğini görmek adına iyi bir test oldu. Kesinlikle kendimi iyi hissettim ve bu da bu hafta sonu pozitif olmamı sağlıyor. Kesinlikle tekrar piste çıkmaya hazırım."

"Tüm bu basın tartışmaları hakkında söyleyecek çok fazla şeyim yok ve doğruyu söylemek gerekirse bunların hiçbirisine dahil olmakla da ilgilenmiyorum. Silverstone'da aracı sürerken neler olduğunu biliyorum ve yarışımın nasıl bittiğine dair kendi hislerim var. Fakat şimdi sadece pistte olabileceğim en iyi seviyede olmaya odaklanıyorum, böylece şampiyonada önde kalmayı başarabiliriz."

"Kazadan sonra bakılması gereken şeylerle ve işin resmi tarafıyla takım ilgileniyor. Benim işim her zamankiyle aynı: Elimden gelenin en iyisini yapmak ve pazar günü kazanmaya çalışmak."

"Macaristan'ı bir pist olarak çok seviyorum ve umarım bu sefer gride giderken daha az aksiyon olur! Çünkü mekanikerler geçen yıl yarış öncesinde aracımı tamir ederek bir tür mucizeye imza attılar."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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