Verstappen: "Pist kaygan olduğu için lastikleri çalıştıramıyoruz"
Max Verstappen, şimdiye kadar Melbourne asfaltının çok kaygan göründüğünü söyledi.
Cuma günü Max Verstappen için kolay bir gün değildi; Lastikleri çalıştırmakta zorlanan genç Hollandalı, pist üstünde tutunmakta zorlandı.
Denge problemleriyle boğuşan Verstappen, araçta herhangi bir sorun olmadığını, bunun pistin zeminiyle ilgili olduğunu belirtti.
Verstappen, "Bir şey söylemek zor olsa da aracın gayet iyi olduğunu düşünüyorum."
"Lastik sıcaklığını olması gereken aralığa hiç giremedik, bu yüzden bu gece yapmamız gereken biraz iş var."
"Bu gerçekten araçla ilgili bir şey değildi, sadece pistin sahip olduğu tutuş çok düşük. Asfalt çok kaygan, zaten geçen sene de kaygandı. Bu lastikleri olması gereken sıcaklığa ulaştırmak zor." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
Verstappen, her zaman piste çıkıp iyi turlar atmaya alışkın olduğunu ancak bu kez bunu yapamadığını söylüyor.
"Piste çıkıp, zorlamak istediğinizde durum [burada] karmaşık bir hal alıyor. Duraksamalar ve kırmızı bayraklar yüzünden ritim yakalayamıyorsunuz. Ancak bu gece verileri analiz edeceğiz ve yarın için doğru seçimleri yapmaya çalışacağız."
"Eminim araç rekabetçi olacak."
Sağlığıyla ilgili soruya Verstappen, "Şu anda her şey yolunda. Açıkçası her zaman iyi hissetmek istersiniz, hafta sonuna yaklaşırken bu önemli bir şey." cevabını verdi.
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