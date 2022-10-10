Verstappen, Pirelli'ye yağmur lastikleri konusunda yardım etmek için gönüllü

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Japonya GP'sinin kötü hava koşulları nedeniyle 2 saate yakın bir süre askıya alınması, araçların kötü hava koşullarıyla daha iyi başa çıkabilmeleri konusundaki tartışmaları da alevlendirdi.

Yağışlı hava güvenliği açısından en kritik husus, lastiklerin pistteki aşırı suyla başa çıkabilmesi ve araçların suda kızaklama riskini en aza indirmesi, bunun yanı sıra yağmur lastiklerinin performans verebilmesi de önemli -nitekim Pirelli'nin geçiş lastiklerinin iyi performans verdiği, yoğun yağmur lastiklerinin ise epey yavaş kaldığı bilinen bir gerçek.

Şampiyonluğunu ilan ettiği yarışın ardından konuşan Verstappen, Pirelli ile birlikte çalışarak bazı yeni fikirleri denemekten mutluluk duyacağını söyledi.

Verstappen, "Kimseye laf atmak istemem ama bence daha iyi yağmur lastiklerine ihtiyacımız var. 90'larda ya da 2000'lerin başında pistteki su miktarıyla neler yapılabildiğini görüyoruz."

"Birkaç test günü geçirmekten ve tüm farklı lastik türlerini denemekten çok mutluyum. Ancak daha iyi yağmur lastiklerine ihtiyacımız var çünkü yoğun yağmur lastikleri çok yavaş ve çok fazla su tahliye edemiyor. Bu yüzden herkes bir an önce geçiş lastiklerine geçmeye çalışıyor çünkü tur başına çok daha hızlılar."

"Yarışta da gördünüz, geçiş lastiklerini taktığımız anda beş saniye daha hızlı gitmeye başladık, bu çok büyük bir fark. İşte bu yüzden kimse yoğun yağmur lastiklerini kullanmak istemiyor." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, for the lead at the start Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Yoğun yağmur lastiklerinin Japonya'daki en kötü hava koşullarıyla başa çıkamayabileceğini düşünen Verstappen, eski yağmur lastiklerinin daha iyi olduğunu da ekliyor.

Hollandalı pilot, "Kırmızı bayrak periyodundaki gibi yağmur yağdığında ve yoğun yağmur lastiklerini taktığınızda sürüşün bir hayli zor olacağını düşünüyorum" dedi.

"20 yıl önceki lastikleri taksaydık durum daha iyi olurdu. Dolayısıyla bir çözüm bulmamız şart."

"Bu bir eleştiri değil çünkü yardım etmekten çok mutluyum. Bunu araştırmalıyız. Belki de ıslak zeminde daha fazla test günü düzenleyebilir ve birlikte çalışarak daha iyi lastikler üretmeye çalışabiliriz, böylece en azından ıslak zeminde gerçekten sürüş yapma fırsatımız olur."

"İki tur yoğun yağmur lastiklerini kullandıktan sonra geçiş lastiklerini kullanmaya yağmur yarışı denilemez, şiddetli yağmurda da yarışabilmemiz gerek." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, 1st position, takes the chequered flag for victory Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen'e destek veren Ferrari pilotu Charles Leclerc, incelenmesi gereken önemli bir konu başlığı olarak mevcut lastikler tarafından tahliye edilen su miktarının çok fazla olmasını gösteriyor, çünkü bu spreyi arttırırken görüşü azaltıyor.

Leclerc, "Bence bu araçların en büyük sorunu görüş mesafesi, dolayısıyla görüş mesafesini iyileştirmek ve özellikle spreyi en aza indirmek için yapabileceğimiz her şey son derece faydalı olacaktır."

"Birçok kez koşullar iyi ancak görüş mesafesi kötü olduğu için neredeyse hiç yarışamadığımız oldu."

"Spreyi en aza indirmek için bir çözüm bulmaya çalışmalıyız." dedi.