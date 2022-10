Verstappen, Pirelli'ye yağmur lastikleri konusunda yardım etmek için gönüllü

Japonya GP'sinin kötü hava koşulları nedeniyle 2 saate yakın bir süre askıya alınması, araçların kötü hava koşullarıyla daha iyi başa çıkabilmeleri konusundaki tartışmaları da alevlendirdi.

Yağışlı hava güvenliği açısından en kritik husus, lastiklerin pistteki aşırı suyla başa çıkabilmesi ve araçların suda kızaklama riskini en aza indirmesi, bunun yanı sıra yağmur lastiklerinin performans verebilmesi de önemli -nitekim Pirelli'nin geçiş lastiklerinin iyi performans verdiği, yoğun yağmur lastiklerinin ise epey yavaş kaldığı bilinen bir gerçek.

Şampiyonluğunu ilan ettiği yarışın ardından konuşan Verstappen, Pirelli ile birlikte çalışarak bazı yeni fikirleri denemekten mutluluk duyacağını söyledi.

Verstappen, "Kimseye laf atmak istemem ama bence daha iyi yağmur lastiklerine ihtiyacımız var. 90'larda ya da 2000'lerin başında pistteki su miktarıyla neler yapılabildiğini görüyoruz."

"Birkaç test günü geçirmekten ve tüm farklı lastik türlerini denemekten çok mutluyum. Ancak daha iyi yağmur lastiklerine ihtiyacımız var çünkü yoğun yağmur lastikleri çok yavaş ve çok fazla su tahliye edemiyor. Bu yüzden herkes bir an önce geçiş lastiklerine geçmeye çalışıyor çünkü tur başına çok daha hızlılar."

"Yarışta da gördünüz, geçiş lastiklerini taktığımız anda beş saniye daha hızlı gitmeye başladık, bu çok büyük bir fark. İşte bu yüzden kimse yoğun yağmur lastiklerini kullanmak istemiyor." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, for the lead at the start

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images